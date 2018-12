Listado de colonias que no tendrán energía eléctrica este martes en Honduras  

TEGUCIGALPA, HONDURAS. -Varios sectores del país no tendrán energía eléctrica este martes 11 de diciembre debido a los cortes programados por la Empresa Energía Honduras (EEH).



Aquí el listado

De 8:00 AM a 5:00 PM en el municipio de Balfate, Colón

Limera

Aldea Lis Lis

Balfate

Aldea Las Flores

Aldea Bejucales

Aldea Río San Esteban

Río Coco

Lucinda

El Bambú

Hospital Lomas de Luz

Hidroeléctrica La Gloria



De 8:30 AM a 4:00 PM en Santa Cruz de Yojoa

Aguas de la Reina

Plan Grande

Posas de Agua

El Pinal

Periquito

La Piedad

La Unión

Santa Lucía

Lajas

La Lima

Los Manzanos

San Isidro

Plantanares

Coyolito

El Venado

El Jícaro



De 8:00 AM a 4:00 PM en El Progreso

Aldea Colorada

Pacalsa

Aldea El Castaño

Aldea Guaymitas

Aldea Delicias del Jute

Aldea La 40

Aldea La 28

Aldea Miller

Aldea San José del Cayo

Aldea La 39



De 8:00 AM a 4:00 PM en San Pedro Sula

Colonia Panting

Colonia Suyapa

Colonia Providencia

Colonia San Antonio

Colonia San Isidro

Colonia 10 de Septiembre

Colonia Ebenezer

Colonia Villa Rica

Colonia Santa Ana

Colonia Montebello

Chamelecón centro

Colonia Los Laureles

Colonia 15 de Septiembre

Gran Central Metropolitana