Dilma Quezada: "Si el PL no se une, va a un abismo seguro y nadie lo va a sacar”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Para la exdiputada y representante de la vieja guardia del Partido Liberal, Dilma Quezada, es un absurdo que las autoridades de su partido hayan expulsado a 17 diputados, algo que en sus más de 50 años de militancia nunca había visto. Si las cosas siguen así, este viejo partido simplemente caerá al abismo y nadie lo podrá sacar, advirtió en una entrevista que le dio a EL HERALDO, a pesar de estar aún quebrantada de su salud.

¿Cómo está la situación del PL tras la expulsión de los 17 diputados?

El Partido Liberal tiene que encontrar avenidas donde volvamos a encontrarnos y poder buscar una solución a los problemas internos. Primero hay que desprenderse de egoísmos personales que le están dañando. Si continuamos así, vamos hacia un abismo y nadie nos va a poder sacar. Los liberales vamos a llegar hasta el último rincón del país a dar un mensaje de unidad.

¿Qué representaría que el PL caiga en un abismo como usted advierte?

Si no hay unidad, si no nos ponemos de acuerdo no vamos a volver al poder, eso es de sentido común. De continuar así no vamos a tener posibilidades de triunfo en un futuro.

¿Cuál es el mensaje para las dos fuerzas que están confrontadas en su partido?

Lo primero que hay que hacer es rescatar los ideales, los principios y la doctrina del liberalismo. Una persona que no ha participado, que no ha pertenecido al partido, que no ha luchado, no lo puede amar como lo amo yo. Entonces tenemos que rescatar sus raíces, tenemos que hacer un recorrido nacional y hablar de tú a tú con los liberales. Tenemos que estar conscientes que los tiempos han cambiado. Tenemos que unirnos primero nosotros para después buscar alianzas. No hay otra salida, cualquier otra está alejada de la verdad.

¿Cómo evalúa el trabajo que está haciendo el Central Ejecutivo?

A veces las influencias cercanas, el no conocimiento de la realidad, ni la historia ni las costumbres a lo interno del Partido Liberal. En el liberalismo hay que ser tolerantes, comprensivos. Hay que escuchar. Él es un gran profesional, es un excelente ciudadano, pero a lo interno del partido siento que no está manejando la forma correcta como lo merecemos la mayoría de los liberales.

¿Cómo lograr la unidad partidaria?

La unidad partidaria no es para estar expulsando. Nunca había visto que en el partido expulsáramos las figuras del partido. Imagínese expulsar a la hija de Marco Antonio Andino. Eso es un absurdo. En este partido no cabe este tipo de cosas. Lo que tenía que haber hecho la autoridad partidaria es llamar, y si no fueron, volverlos a llamar, vaya búsquelos, dialogue, pero no con imposiciones radicales. Una expulsión se da solo para los que han cometido delitos, cuando se ha traicionado a la patria.