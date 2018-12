Colonias que estarán sin energía eléctrica este lunes en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- De 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde estarán sin electricidad este próximo domingo 10 de diciembre varias colonias de Choloma, El Progreso, Santa Cruz de Yojoa y Santa Bárbara, anunció la Empresa Energía Honduras (EEH).



El consorcio explicó que sus cuadrillas realizarán trabajos de mantenimiento en las líneas de energía de las zona, por lo que se interrumpirá el fluido energético.



CHOLOMA (8:00 AM a 4:00 PM)

Gilda Río Nance

Aldea Río Nance

Aldea Bijao

Río Blanquito

Aldea El Rancho

Terrazos del Norte

Zoli de Honduras



EL PROGRESO (8:00 AM a 4:00 PM)

Residencial Guanacaste

Colonia Santa Fe

Residencial Jardines de La Perla

Centro Universitario Regional Progreseño



Santa Cruz de Yojoa y Santa Bárbara (8:00 AM a 4:00 PM)

Aldea de Peña Blanca

La Fe

La Aguita

El Guayabo

Colonia 25 de Mayo

Hidro Aquaverde

Hidro Peña Blanca.