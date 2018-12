Ya se hizo el peritaje en los hospitales del Seguro Social

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La integrante de la Comisión Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Vilma Morales, manifestó que ya se están viendo los resultados de las investigaciones de las irregularidades denunciadas en la institución.

Señaló que la entidad interventora de la institución plasmó una serie de irregularidades encontradas en la presentación de sus informes en 2014, que sirvieron de base para la investigación del Ministerio Público (MP).

EL HERALDO abordó a la abogada Morales cuando salió de una reunión en la Sala de Sesiones del IHSS, ubicado en el barrio Abajo.

Al consultarle sobre la ubicación del equipo biomédico que compraron los exmiembros de la junta directiva del Seguro Social y que nunca se usó, respondió: “Nosotros no podemos referirnos ante un tema que ya está judicializado”. Agregó que la ley les prohíbe dar detalles sobre el particular porque las investigaciones están en proceso y no quieren entorpecerlas.

La reacción de Morales ocurre luego que la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) denunció el martes que hay un equipo médico que se compró a la empresa Distribuidora Metropolitana SA (Dimesa) y nunca se utilizó. También señalaron que se encuentra en las bodegas o almacenes de la institución. “Las autoridades ya vinieron a hacer las pericias a nuestros hospitales”, afirmó.

Dijo que le gustaría proporcionar más información, pero no puede hacerlo porque la situación ya se plasmó en el informe que realizaron. “Desde ese entonces (presentación del informe) no hemos vuelto a hablar del tema”, dijo la interventora.

Al consultarle sobre el equipo que adquirió el IHSS a través de la empresa Dimesa, aseguró que es equipo de imágenes biomédicas para evaluar la cabeza, como tomógrafos y para evaluar enfermedades cerebrovasculares, entre otras. Sobre el equipo, Morales indicó que “todo está operativo”.

Por otra parte, EL HERALDO conoció que a través de ese contrato el IHSS adquirió aparatos de rayos X, brazo en C, aparatos para hacer mamografías, camas de cuidados intensivos, ventiladores mecánicos y monitores de signos vitales, entre otros. El contrato entre el IHSS y Dimesa se suscribió en mayo de 2011, por un monto de 95.2 millones de dólares.