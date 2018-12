Anuncian cortes de energía para este próximo jueves en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Comayagua, Comayagüela, San Pedro Sula y El Progreso, son algunas de las zonas de Honduras que estarán sin energía eléctrica este próximo jueves 6 de diciembre de 2018, según informó EEH.



La Empresa Energía Honduras detalló que la interrupción se ejecutará desde las 8:00 de la mañana y se restablecerá a las 4:00 de la tarde del mismo día.



COMAYAGUA (8:00 AM a 4:00 PM)

Barrio Lourdes

Colonia Tres Caminos

Brisas de Altamira

Piedras Bonitas Sur

San Blas

San Sebastián

Colonia Los Jasmines

Colonia 21 de Abril

Vista del Valle

Nueva Esperanza

Jardines de Capiro

Miravalle

Aldea Capiro

La Guadalupe

El Volcán

Cerro La Oki

La Harris

Colonia Geranios

Santa Lucía

Barrio Torondón

Brisas del Humuya

Ivan Betancourt

La Jaguita

El Paraíso

El Matasano

La Ceibita

El Sitio

El Ciruelo

Residencial Manantial



TIZATILLO COMOAYAGÜELA (10:00 AM a 2:00 PM)

Aldea Germania

Residencial San Sebastián

Aldea Santa Rosa

Colonia Cruz Roja

Colonia Folgar

Colonia Reynel Funez

Residencial Manantial



SANTA CRUZ DE YOJOA, , LAS VEGAS, SAN PEDRO ZACAPA, CONCEPCIÓN SUR, SAN FRANCISCO DE OJUERA, CEGUACA (8:00 AM a 4:00 PM)

Laureles

Nueva Esperanza

Las Vegas

El Bijao

Quelepa

El Cedral

Flores del Bijao

Unión Suyapa

El Mochito

El Ponciano

El palmar

Buena Vista

El Aguaje

El Carreto

Gongora

El Águila

La Rueda

El Encinal

Los Aguajes

San Pedro Zacapa

Agalteca

El Campesinado

La Boquita

Azacualpa

Canculunco

San Antonio de Chuchepeque

El Ocote

Agua Sarca

Plan de Encima

El Tablón

El Barrial

Agua Caliente

Mojarras

Las Crucitas

Quebrada Honda

Concepción Sur

Nueva Esperanza

Los Nuevos Achotes

El Playón

La Isla

Pinabete

La Vueltosa

Peña Blanca

El Tiembo

La Laguna

Los Troches

El Aguaje

San Francisco de Ojuera

El Pilón

El Diviso

Santa Fe

Santa Ana

San Ramón

La Palca

La Vega

El Gavilan

Zapotal

La Veneda

Piedras de Agua

La Chorrera

Bordo Villa Nueva

El Barrial

El Molo

Los Laureles

Tejera

Intibuca

Esperanza

Ceguaca

San Juan

La Libertad

El Eden

Santa Ana

Hidro Cangel

Hidro Zacapa



SAN PEDRO SULA (8:00 AM a 4:00 PM)

Colonia Brisas del Sauce

Colonia Central

Colonia La Trinidad

Colonia Felipe Zelaya

Colonia Asentamiento Humanos

Colonia Llanos de Sula

Colonia Alfonso Lacayo

Colonia 6 de Mayo

Colonia Los Prados I

Colonia Sitradima

Colonia Bosques de Jucutuma

Colonia Real del Campo II

Aldea Ticamaya

Aldea San José del Boquerón

Aldea Copén

Copen Campo

Crematorio Municipal



El Progreso, Santa Rita, Santa Cruz de Yojoa (8:00 AM a 4:00 PM)

Aldea Arena Blanca Sur

Aldea La Pita

Aldea Las Minas

Aldea La Sarroza

Aldea La Guacamaya

Aldea Bálsamo

Aldea Los Portales

Aldea Urraco Sur

Aldea Cristo Rey

Aldea Agua Blanca

Santa Rita

Barrio San Jorge

Barrio Echeverria

Barrio Municipal

Barrio Lourdes

Barrio Pueblo Nuevo

Subirana

Barrio La Lara

Barrio Minerva

Barrio El Centro

Barrio El Milagro

Barrio 4 de Septiembre

Colonia Sitraterco

Colonia Guachas

Colonia Altiplano

Colonia Piletas

Colonia Villaadela

Colonia San Miguel

Colonia Los Campos

Colonia Brisas del Sur

Aldea El Cacao

Aldea La Garroba

Aldea Capulín

Quebrada Seca

Aldea Tapiquilares

Aldea Remolino.