El Tribunal Superior de Cuentas insta a hacer concurso para el auditor de la UNAH

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Luego de emitir su opinión y detectar irregularidades en su nombramiento, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) instó el lunes a que se someta a concurso la plaza de auditor interno de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

La designación de Andrés Laínez Mejía en este cargo no se realizó conforme a lo establecido en el marco rector de la Auditoría Interna del sector público, emitido por el ente contralor del Estado, de acuerdo con el dictamen expuesto en el oficio No. 3590-2018 remitido a la titular de la Junta de Dirección Universitaria (JDU), Aleyda Romero Escobar.

Aunque el principal órgano administrativo de la máxima casa de estudios pidió la opinión al TSC sobre el proceso de despido de este funcionario, esta no se emitió de manera favorable, ya que el ente constitucional no participó, ni tampoco manifestó la no objeción para su nombramiento.

Hace una semana, EL HERALDO divulgó una denuncia interpuesta en contra de Laínez Mejía que señala que fue electo en su cargo cuando aún fungía como socio activo de la empresa Ciencias y Desarrollos Consultores (Cide), que suscribió un contrato millonario con la UNAH en el 2015.

Al haber aspirado al cargo de auditor interno y ser posteriormente electo “se irrespetó en forma flagrante y consecutiva las normas de conducta ética del servidor público”, conforme a la acusación presentada en octubre pasado.

Solicitud Por problemas técnicos que presentó el software que implementa la empresa Cide en departamentos de la UNAH, la Junta de Dirección Universitaria (JDU) solicitó a Andrés Laínez Mejía una auditoría.

Análisis de denuncia

El TSC procedió a evaluar y, a su vez, analizar esta denuncia y al tratarse de un caso de conflicto de interés se trasladó a la Dirección de Probidad y Ética.

“El auditor interno -Andrés Laínez Mejía- violentó algunas disposiciones del Código de Conducta Ética del Servidor Público, al no poner en conocimiento la relación que existía con la empresa consultora Cide, razón que compromete la independencia de criterio que debe ostentar como auditor”, subrayó la dependencia de esta institución.

Por tal razón, recaería aplicar una falta grave a Laínez Mejía que consistiría en una suspensión sin goce de sueldo por ocho días hábiles, sin perjuicio que el Tribunal Superior de Cuentas proceda a la investigación por otros hechos que pudieran dar lugar a una responsabilidad administrativa.