Si no hay amnistía, no habrá acuerdos en el diálogo en Honduras

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Para el representante del Partido Liberal en el diálogo, Octavio Pineda, con un tema sobre el cual no haya consenso no será enviado el paquete de reformas al Congreso Nacional.

“Si no arribamos a consensos quiere decir que toda la temática acordada no podrá ser enviada al Congreso”, expresó.

“Hay cuatro temas que son torales para el diálogo: la amnistía, él plebiscito, reformas electorales (segunda vuelta) y las reformas constitucionales que hemos planteado: la creación de un Tribunal Constitucional y la separación de la justicia electoral”, añadió.

Criticó al sector gobierno y al Partido Nacional de ponerle dilatorias al diálogo, de lo contrario ya hubieran habido acuerdos.

Además: Igor Garafulic visitó a los tres actores de la crisis política

“Los nacionalistas desde un principio condicionaron al plebiscito en el sentido de que nada está acordado hasta que todo esté acordado”, afirmó el secretario general del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal.

Por su parte, el representante del Salvador Nasralla, Tony García, dijo que sigue siendo optimista sobre el resultado a favor de una amnistía.

“Todo depende de ellos (Partido Nacional y gobierno) porque para ellos el tema de la amnistía es algo muy pequeño, no es ningún costo político al contrario quedarían muy bien con el pueblo. Si no hay amnistía no hay nada, así se lo hemos manifestado a Igor Garafulic”, afirmó García.