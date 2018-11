¿Quién es Emersón Meza, el único implicado en el caso Berta Cáceres que absolvió la Sala de Sentencias?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Emerson Eusebio Duarte Meza fue el único de los ocho imputados en el caso de Berta Cáceres que la Sala de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inocente.



Emerson Eusebio es el hermano del Edilson Atilio, a quien la fiscalía acusó de ser la persona que disparó contra la humanidad de la ambientalista hondureña Berta Cáceres el 3 de marzo de 2016.

Entre los implicados, Emerson era el quinto de los sospechosos luego de que las autoridades le encontraran el arma homicida en la ciudad de La Ceiba, Atlántida.



De acuerdo a las pruebas de balística que hizo la fiscalía, el arma decomisada a Emerson Eusebio fue la que se utilizó para quitarle la vida a Cáceres. Esta persona fue capturada el 2 de mayo de 2016 durante la operación Jaguar y fue acusada por el delito de asesinato y por tener en su poder el arma homicida y estar vinculado de forma directa en el hecho criminal, pero la Corte no encontró pruebas contra él.

"Esa arma que dicen no es de él. El día que llegaron a revisar se trajeron una computadora de mi nuera y se trajeron todos los celulares que encontraron y no nos dijeron ni una palabra y me hicieron firmar un montón de papeles", expuso en su momento la madre del joven.



La Sala de Sentencia determinó absolverlo, ya que no se encontraron pruebas contra esta personas. Ahora serán sus abogados que tendrán que realizar el trámite respectivo para que al implicado se le brinde la carta de libertad y pueda salir de la cárcel.