Barrios y colonias de Honduras donde no habrá energía eléctrica este miércoles 28 de noviembre

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Empresa Energía Honduras (EEH) y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunciaron que realizará cortes de energía este miércoles en distintos sectores de Honduras.

Las interrupciones se deben a trabajos de mantenimiento que se efectuarán entre las 8:00 de la mañana y 4 de la tarde.

Entre las zonas afectadas se encuentra la capital de Honduras, Cortés, Yoro y Copán.

Miércoles 28 de noviembre de 8:00 am a 4:00 pm en el Distrito Central

Ciudad Lempira, Arturo Quezada, col. Nueva España, El Pantanal, El Retiro, Israel Norte, San Buena Ventura, Col. Arcieri, Ramón Amaya Amador, Col. Arturo Betancourt, col. Montes de Bendición, parte de col. San Francisco, Jerusalén, Monte Los Olivos y zonas aledañas.



Miércoles 28 de noviembre de 8:00 am a 9:00 am en el Distrito Central

Parte de col. Callejas, parte Sur de Col. Torocagua, parte de la Primero de Diciembre, col. Nueva Era, col. Centroamérica Oeste, Residencial La Fuente, col. 21 de Febrero, Centro Comercial San Pedro.



Miércoles 28 de noviembre de 8:00 am a 4:00 pm en San Pedro Sula

Barrio Río Piedras entre 17 y 19 avenida, barrio Suyapa, barrio El Benque, Barrio El Centro (oeste), barrio Lempira (norte), barrio El Benque (este), Mercado 7 calle, Mercado Central, Hondutel Centro, Hospital Leonardo Martínez, Hospital Materno Infantil, ENEE (plantel El Centro), Registro Nacional de las Personas.



Miércoles 28 de noviembre de 8:00 am a 4:00 pm en San Pedro Sula

Col. La Trinidad, Col. Felipe Zelaya, Col. Asentamientos Humanos, Llanos de Sula, Alfonso Lacayo, 6 de Mayo, Los Prados I, Col. Sitradima, Bosques de Jucutuma, col. Real del Campo II, aldea Ticamaya, aldea San José del Boquerón, aldea Copén, Copen Campo, Cruz de Valencia, Crematorio Municipal, Dagaz.





Miércoles 28 de Noviembre 2018 de 08:00 a.m. a 4:00 p.m. en Copán

Santa Rosa de Copán: Aldea El Derrumbo. San Juan Opoa, Copán: Aldeas: La Montañita, El Pinal, El Pinalito, Contamal, Linderos, El Portillo, Valle Maria Auxiliadora, La Majada, Polígono Industrial Copaneco Cucuyagua, Copan: Aldeas: El Níspero, Gualtaya, Ojos de Agua, El Ajagual, El Higuito, Los Almendros, San Jose de Las Palmas, Septimo Batallon de Infanteria San Pedro, Copan: Aldeas: Cartagua, El Zapote, Capucas, El Ejido, Yaunera, Boca del Monte Corquin, Copan: Corquin, Aldeas: Agua Caliente, El Carrizal, Gualme, Las Casitas, Potrerillos Belén Gualcho, Ocotepeque: , La Union, Copan: Aldeas: Azacualpa, El Trigo, La Arena, Minerales de Occidente (Minosa), Oficinas de Geotermica Platanares, San Miguel, Santa Cruz, El Ladrillo, Los Arroyos, El Sitio, Arranca Barbara, Suptes Arriba, Suptes Abajo, Palania, Platanares, El Portillo, San Andres Minas, Nueva Azacualpa, Cucuyagua, Copan: Aldeas: Cartagua, Casa Quemada, Yaruconte, El Barbasco, El Tránsito Santa Rosa de Copán: Aldeas: El Rodeo, Periconal, Las Pilas, Bombas de Agua de Aguas de Santa Rosa Talgua, Lempira: Aldeas: Cafetalera, Cansincamon, El Aguacate, El Camalote, El Ciruelito, El Matasano, La Rinconada, La Tejera, Las Lajitas, San Ramón, Talnetes, La Peña, Cedros, Los Mangos, El Salitron, Pinabetal Las Flores, Lempira: Las Aldeas: Las Vegas, Monte La Virgen, La Haciendita, El Socorro, Mercedes, Nueva Esperanza, Las Juntas, Mariposas San Pedro, Copan: El Zapote, Las Capucas, Yaunera Lucerna, Ocotepeque: Aldeas: La Concordia, Rio Hondo, Santa Rosita Sensenti, Ocotepeque: Azacualpa, La Colonia, El Matazano, Gualtaya, La Loma, Los Planes, San Antonio, San Francisco, La Labor, Ocotepeque: El Ingenio, El Rosario, Llano Largo, Montepeque, Pashapa, Santa Efigenia, Santa Lucía Fraternidad, Ocotepeque: Las Cruces, Los Vados, San Francisco, Dolores Merendón, Ocotepeque: Aldeas: San Jerónimo, Represa Hidroeléctrico QUILIO San Jorge, Ocotepeque: Aldeas: El Rastrojon, El Socorro, Los Planes, Rio Blanco, Santa Elena Sinuapa, Ocotepeque: Aldeas: El Carrizal, El Moral, El Ocotillo, El Peñasco, El Tepezcuintle, La Laborcita, Plan del Rancho, Valle Mercedes, Veracruz y Ocotepeque, Ocotepeque: Las Aldeas: Antigua Ocotepeque, El Barreal, Veracruz, El Volcan, Pie del Cerro, San Jose, San Rafael, Santa Anita, San Miguel, Los Planes, Aduana El Poy, y Agua Caliente Santa Fe, Ocotepeque: Aldeas: Agua Caliente, El Mojanal, La Quesera, Los Encinos, Piedras Bonitas, Piñuelas, Sulnete Concepcion, Ocotepeque: Aldeas: San Jose, Santa Anita, Tulas, Cacerios y Zonas Aledañas.

Miércoles 28 de noviembre de 8:00 am a 4:00 pm en El Progreso

Col. Colonia Palermo, Col. Fraternidad de la Paz, colonia Nacional, col. San Antonio, Centro Penal Progreseño, Finca 4, Finca 8, Aldea San José de la Tarrera.



Miércoles 28 de noviembre de 8:00 am a 4:00 pm en Victoria

Los Noques, Las Delicias, Santa Cruz, El Espinal, El Tablón, Laguna de Quetzalapa, Perulapa, El Rodeo, San José del Potrero, Victoria, Las Vegas, Guachilipin, Jacagua, La 4, La 14, La Sabana del Blanco, El Zapote, Los Mangos, El Hornito, Cielito Azul, La Peña.

Lea: Defensa de Moncho Lobo ofrece fianza hipotecaria de 26 millones de lempiras