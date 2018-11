Zonas de Honduras que estarán sin energía este viernes 23 de noviembre

TEGCUIGALPA, HONDURAS.- La Empresa de Energía Honduras (EEH) publicó la lista de colonias en el territorio nacional que no contará con el servicio temporalmente el viernes 23 de diciembre.



Los cortes darán inicio a las 8:00 de la mañana, otro comenzará a la 1:00 de la tarde.



Aquí el listado:

La Ceiba de 8:00 am a 12:00 medio día

Colonia Villa Linda

Colonia Los Pinos

Colonia Satélite

Colonia Las Vegas

Barrio Danto

Colonia Melgar #2

Colonia Gonzalo Rivera

Villas Catleen

Danto Arriba

Bombas Sanaa

Colonia Dantillo



De 8:00am a 5:00pm

Colonia La Esperanza

Colonia Yesenia Castillo

Colonia Villas del Carmen

Colonia Las Delicias

Colonia San Juanes

Colonia San Martín

Colonia Las Flores

Colonia La Ponce

Colonia Monte Cristo

Colonia Ramón Leva (Barranco Chele)

Residencial San Gabriel

Leyde

Colonia Palmira

Residencial Quinta San Fernando

Colonia Casa Blanca

Colonia Villa Santa Lucía

Crila

Colonia Bajos de Palmira

Colonia Trejo

Colonia Universidad

Colonia Los Fotógrafos

Colonia Vista al mar

Colonia El Búfalo

Colonia Gracias a Dios

Colonia Menonita

Colonia 26 de Junio

Colonia Lomas de Palmira

Iglesia Gran Comisión

Colonia Rodas

Colonia Armenia Bonito

CURLA

Aldea Armenia Bonito

Colonia Marisol 1 y 2

Villa Romana

Colonia Vista Palmira

Colonia Sitraleyde

Colonia Nueva Era

Aeropuerto Internacional Golosón

Colonia Roberto Padilla

Colonia Miramontes

Colonia 15 de Septiembre

Colonia Club de Leones

Colonia El Confite

Colonia Irías Navas

Colonia Villa Olímpica

Colonia Carril del 7 y 8

Colonia Xochimilco

Colonia Municipal

Colonia Bonitillo

Colonia Rivera del Caribe

Colonia Cerrato

Colonia 1 de Mayo



San Pedro Sula 8:00am a 12:00m

Central de Ingenio

Colonia Municipal

Colonia El Periodista

Colonia Villa Asturias

Colonia San Sebastián (Sur)

Calpules

Colonia Del Valle

Dirección General de Tránsito N.O.

INTAE

Mhotivo

Caderh

Copeco

Clínica Periférico IHSS Calpules

Panadería Jerusalen

Universidad Pedagógica Nacional

Desarrollo Metálicos

Colonia La Pradera

Colonia Planes de Calpules

Industrias Madona

Tranycop



Choloma y San Pedro Sula de 1:00pm a 5:00pm

Residencial Las Colinas

Colonia Monte Verde

Colonia Montealegre

Residencial Campisa I y II

Colonia Juan Ramón Molina

Colonia Bosques de San Pedro

Químicas Handal

Fibratex

Hermacasa

Industrias Molineras

Arroz Cacique

Corsa

Cítricos C.D.C.

Artesanos S.A.