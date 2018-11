Bajo restricciones habrá venta de pólvora en Choluteca y Comayagua

COMAYAGUA, HONDURAS.- La venta de pólvora para las fiestas de fin de año será permitida por las alcaldías de Choluteca y Comayagua bajo restricciones para evitar daños por quemaduras, sobre todo en niños, los más afectados por la mala manipulación.



En ambos municipios las autoridades municipales acordaron prohibir la venta y manipulación de pólvora de alta potencia como morteros, ametralladoras, bombas, triángulos y otros.



En la sultana del sur, los vendedores se instalarán en la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Choluteca (Agach).



Este año también permitirán venta de explosivos en los bulevares, siempre y cuando los comerciantes tramiten un permiso especial de la comuna de Choluteca.



“Calibres como morteros son prohibidos. En esta ocasión se autorizó venta en los bulevares, pero tendrán que tener por lo menos un barril de agua y pagar un permiso de operación de 500 lempiras a la alcaldía”, expresó el regidor de Choluteca, Nelson Paz.



El entrevistado declaró que a los comerciantes que vendan pólvora no permitida se les decomisará el producto de inmediato por parte de la Policía Municipal.



A la fecha en la ciudad ya se observa la venta cohetes pequeños, chifladores, luces de bengala y otros de bajo alcance explosivo.



En Choluteca el año pasado se registraron tres casos de personas quemadas por manipulación de pólvora.



Comayagua

En la excapital del país solo se permitirá el cohete que mida un cuarto de diámetro por una pulgada y media de largo.



En la ciudad solo se puede vender en el terreno aprobado por el Cuerpo de Bomberos, el cual se ubica a orillas de la carretera que conduce hacia la aldea de Volcán.



Los negocios que se instalan deben cumplir con medidas de seguridad como tener un extintor visible, un barril con agua, no hacer pruebas de pólvora dentro del lugar, no estacionar vehículos frente a los negocios, no secar el producto cuando se moje y otras recomendaciones.



“Por parte de la alcaldía no ha extendido ningún permiso mientras no venga el dictamen y las constancias de Bomberos que diga que la gente ya cumplió con la actividad”, expresó Felipe Arias, juez de Justicia Municipal. Los permisos para venta de pólvora en Comayagua son de mil lempiras.