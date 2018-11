Anuncian la suspensión del fluido eláctrico para este próximo sábado

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Barrios, colonias y aldeas de Danlí, Guaimaca y Catacamas estarán sin electricidad varias horas este próximo sábado 17 de noviembre de 2018, según lo informó la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y la EEH.



En Catacamas, Juticalpa y Guaimaca la suspensión se programó de 7:30 de la mañana a 4:30 de la tarde, mientras que para Danlí el corte será de 7:00 AM a 5:00 PM.



DANLÍ (7:00 AM a 5:00 PM)

Jutiapa

El Benque

El Obraje

Los Bienvenidos

El Siguapate

El Coyolar

Gualiqueme

Santa Ana

El Avilla

Las Crucitas

Los Corrales

Buenos Aires

Las Flores

Conchagua

Tres Piedras

La Selva

El Cedral

La Lodosa

Escuapa

La Lima Escuapa

Altos de Escuapa

San Francisco de Escuapa



GUAIMACA (7:30 AM a 4:30 PM)

El Barro

La Lima

Concordia Arriba

Aldea El Portillo

Aldea Villa Vieja

Aldea Juan Francisco

Aldea El Tablon

Aldea Maranguiles

Lavaderos

Aldea Terrero Blanco

Aldea El Naranjal

Aldea Pedernales

La Bolsa

Aldea Ojo de Agua

La Mina

Limones

El Nance

Juan Francisco

La Laguna

Lepaguare

Las Minas

El Carrizal

Campamento

Orica

Santa Cruz de Guayape

Guayape

Guatemalita

Aldea San Francisco

Rancho Grande

Río Dulce

Agua Blanca

Siria

Tamarindo

El Suyatal

Guayabilla

Nepales

Esquias

San Juan del Potrero

El Guante

El Pedernal

El Escanito

Pueblo Nuevo

Cedros

La Ermita

El Terrero

El Porvenir

Minas de Oro

La Laguna

Yoculateca

El Pedregal

Agua Dulce

La Esperanza

Palos Ralos

San Ignacio

Escano de Tepales

Urrutias

Portillo de Seale

El Naranjal

Portillo de Córdoba

Ciudad de Juticalpa

Mall Premier Juticalpa

Coyotepe

Tulin

Oficinas ENEE

SANAA

Colonia El Recreo

Colonia El Edén

Colonia Miguel Barahona

Barrio San Rafael

Sabaneta

Barrio Belén

La 115 Brigada

Colonia La Ceibita

Barrio El Centro

Barrio Las Flores

La Vega

Panuaya

Zuncuyapa

El Rincon

Casas Viejas

Las Trojes

El Ojustal

La Yuca

Hospital San Francisco



JUTICALPA (7:30 AM a 4:30 PM)

Colonia Porvenir Norte

Colonia Montefresco

Aldea Las Blancas

El Cedral

Jutiquile

San Marcos de Jutiquile

Tempiscapa

El Ocote

Guacoca

Chichicaste

Tilapa

San Francisco de la Paz

Potrero de Casas

El Pedregal

Guachipilin

La Esperanza

Magua

Gualaco

Las Aguilas

Los Patios

La Maravilla

La Laguna

Laguna Grande

Jicalapa

Chindona

Potrerillos

El Quebrachal

San Buena Ventura

Susmay

La Venta

El Terrero

Dos Ríos

La Concepción

El Pacayal

Barberías y Morenos

Generación Hidro Coronado

Toro Muerto

El Ciruelo

Pacura

Corral Viejo

Mata de Plátano

Santa María

San Esteban

El Carbon

San Martin, G

Aldea Tierra Blanca

Coyolar

Naranjal

Pie de la Cuesta

Fray Pedro

Campanario

Wistaco

Orcones

San Cristóbal

La Cañita

El Tizate

Nueva Esperanza

El Limon

San Antonio

San Benito

El Barrero

La Soledad

El Peñasquito

El Bebedero

El Jobo

Amacuapa

El Tunal

El Jute

Ojo de Agua

El Guano

Chimasque

Casa de la Teja

Carta

El Tamarindo

El Marañon

Agua Caliente

Guarizama

El Rodeo

Tierra Chale

El Zapotal

Uluapa

Manto

La Boca del Monte

Guacamaya

El Tablon

Sabana Larga

Canales

Los Hornos

Arumbre El Portillo de Manto

El Carbonal

El Portillo de Silca

Silca

El Suntul

Sabana Grande

La Jagua

El Liguerito

La Cecilia

El Rodeo

El Zapotal

Quebrada Grande

Cacao Moran

Salama, Platanal

Jano

La Estancia

El Guata

Guarizama

El Regadillo

El Panal

Talgua

El Salitre

El Rosario

Las Animas

Cofradía

El Potreo

Yocon

Mendoza

La Union

El Potrero

El Pastoso

El Carmelo

Mangulile

Los Blancos

Los Prietos

Carrizalio

Pozo Zarco



CATACAMAS (7:30 AM a 4:30 PM)

Residencial Los Llanos 1

Barrio La Trinidad

Residencial Los Llanos 2

Colonia 15 de Septiembre

Barrio El Espino

Colonia Nueva Patria

Residenciual Rosales

Escuela El Sembrador

Gasolinera Puma

Barrio El Llano

El Aeropuerto

El Aguacate

La Sosa

El Coyote

Nuevo Progreso

Siguate

Río Tinto

Pataste

Chicaltepe

Agua Blanca

Culmi

Santa María del Real

El Guayabito

Santa Cruz del Potrero

La Cruz

La Herradura

El Guapote

San Carlos

Guanavitas

La Cruz

Punuare

Arimis

Esquilinchuche

Potrero de Casa

Lajas

San Pedro de Catacamas

San Luis de Lajas

Boquerón.