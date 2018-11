Embargan cuentas a la alcaldía de la Villa de San Antonio

Juan César Díaz

COMAYAGUA, HONDURAS.- Las cuentas bancarias de la alcaldía municipal fueron embargadas por autorización de un juzgado de Comayagua, ante las demandas laborales de exempleados, cuyo monto asciende a los cinco millones de lempiras.

Y es que el gobierno municipal del periodo 2014-2018 firmó hojas de despido a más de 50 empleados que laboraban en ese momento en el sector Salud y Educación, pero que eran pagados con fondos municipales.

Ahora, la actual administración municipal deberá hacer frente a este proceso legal que aún no ha finalizado, ya que no hay una resolución definitiva.

El alcalde Néstor Mendoza expresó que los más perjudicados son los habitantes del municipio, ya que la comuna no podrá usar los fondos para continuar con los proyectos de desarrollo planificados para el próximo año.

“Están estacando el desarrollo del municipio, porque se para la ejecución de proyectos y creemos que no están haciendo el debido proceso, porque ya nos embargaron las cuentas bancarias y aún no hemos recibido una sentencia sobre el embargo”, dijo Mendoza.

El presupuesto de la comuna es de 24 millones de lempiras anuales, de los cuales se destinan alrededor de 14.4 millones para la inversión. Sin embargo, de pagar los cinco millones de la demanda laboral, la alcaldía quedaría para el próximo año con 9.4 millones de lempiras para hacer las inversiones.

El funcionario declaró que existen más demandas que andan por el orden de los 15 millones de lempiras. “Si estas otras demandas proceden no me toca más que cerrar la alcaldía, porque no podemos trabajar con 20 millones embargados cuando tenemos 24 millones de presupuesto”, dijo el funcionario.