Médicos del Hospital Escuela Universitario paralizarán labores por falta de insumos

Las asambleas informativas por la crisis hospitalaria inician a las 7:00 AM.

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los médicos del Hospital Escuela Universitario (HEU) anunciaron asambleas informativas para este día.

Las acciones están programadas a partir de las 7:00 de la mañana, por lo que las personas que tenían su cita médica programada la perderán.

Eso se debe a que los profesionales de la salud no cuentan con los insumos básicos para trabajar y por el desabastecimiento de medicamentos.

“Los médicos ya no hayan qué hacer con los pacientes que asisten al centro hospitalario, en el departamento de imágenes no hay papel térmico para imprimir los estudios, no hay papel bond para imprimir los reportes”, expresó la presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH), Suyapa Figueroa.

Señaló que es una situación increíble la que se vive en el hospital y los médicos van a tener que tomar decisiones drásticas ante esta situación de crisis que atraviesa el HEU. Figueroa manifestó que las asambleas informativas se mantendrán de forma indefinida a partir de las 7:00 de la mañana.

Por su parte, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Francisco Herrera, afirmó que han estado reunidos con las autoridades del hospital y de la Secretaría de Salud para buscar una solución a la problemática.

Aclaró que la directora del HEU, Cristina Rodríguez, no será sometida a una audiencia de descargo como trascendió ayer en horas de la tarde.

Manifestó que las autoridades y un equipo técnico de Salud realizaron un informe sobre la situación del centro asistencial donde se demostraron las falencias que atraviesan. “Se autorizó la celebración de un convenio con la Fundación de Apoyo al HEU con un desembolso inicial de dos millones hasta totalizar un máximo de 15 millones de lempiras, si fuera necesario, y según la liquidación de fondos para el mantenimiento funcional, asegurando las condiciones de bioseguridad durante un lapso de dos años en los quirófanos del hospital”, expresó Herrera.

Agregó que no hay motivo para que lo médicos paralicen sus labores porque están ingresando insumos y medicamentos.