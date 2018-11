Salvador Nasralla perdió porque Libertad y Refundación vendió 3,000 actas

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El representante de Salvador Nasralla ante el diálogo nacional, Tony García, denunció que en las elecciones generales pasadas los representantes del partido Libertad y Refundación (Libre) habrían vendido unas 3,000 actas de cierre en las Mesas Electorales Receptoras. Lamentó que esto provocó que Nasralla perdiera las elecciones.

“A la sede de Libre dejaron de llegar aproximadamente 3,000 actas de lugares distintos del país y es algo que siempre ha pasado en Honduras, siempre se han perdido actas, siempre se han comprado mesas enteras”, señaló García.

En declaraciones a Radio Globo refirió que con esas actas o al comprar una mesa le ponen el número que quieran y 3,000 actas en Libre no están, y no están porque no llegaron.

“Eso nos hace pensar que en esas 3,000 ellos cambiaron los números y no tenemos las pruebas porque nunca llegaron”, justificó.

En el caso de Libre se perdieron 3,000, en el Partido Liberal 6,000 y en el Partido Innovación y Unidad (Pinu) como 10,000 que nunca llegaron, pero sí sorprende que en Libre haya pasado eso, recalcó.

Consideró que ese tipo de acciones son difíciles de controlar por la miseria, la pobreza, la oportunidad, la tentación, el olvido que sufre la gente y en una mesa les dicen que ese es el chance de aprovechar.

García reconoció que les tomó varias semanas darse cuenta del faltante de actas, porque al comienzo creían que estaban por llegar, pero nunca llegaron.

Al final, un momento quedó claro y se determinó que faltaban las 3,000 actas. Apuntó que solicitarán al Tribunal Supremo Electoral (TSE) ciertas actas, ya que se puede comprobar que hubo una conspiración completa a través de un código que tienen cada acta que se llama MIC.

La falta de estas actas evitó que Nasralla ganara las elecciones, aseveró. Ayer la militancia de Libre fustigó a Nasralla por aseverar que Estados Unidos lo habría sentado en la Presidencia sino se hubiese aliado con Manuel Zelaya.