Colonias donde no habrá energía eléctrica este miércoles 14 de noviembre

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La Empresa Energía Honduras (EEH) anunció en sus redes sociales los barrios y colonias del país que estarán sin energía eléctrica este miércoles 14 de noviembre.



Los cortes por mantenimiento serán entre las ocho de la mañana y las cuatro de la tarde en horario corrido.

Listado de colonias afectadas:

Salalica, Francisco Morazán de 8:00 am a 4:00 pm

El Chagüite, Montaña Clara María, Germanos y Delikatessen, Salalica, San Pedrito, Adurasta y zonas aledañas.



San Francisco de la Paz, Olancho de 8:00 am a 4:00 pm

Telica, San Francisco de la Paz, Gualaco, San Esteban, Tierra Blanca, Manto Guarizama, Salama, Jano, Guata, La Unión, El Rosario, Mangulile, Yocón, Pozo Sarcos, Hidro Coronado, Babilonia, San Martín, lugares aledaños.



La Lima y San Pedro Sula de 8:00 am a 4: 00 pm

Col. Planeta, Céleo González, Palmeras, Cerrito Lindo, Quintas El Dorado, Rivera Hernández, Central, Reparto Los ángeles, Reparto La Esperanza, Sinaí, Brisas del Sauce, San Cristóbal, Jerusalén, San Fernando I, II Etapa, 22 de Mayo, Paraíso, ZIP Saint Andrews, Residencial El Barrial y Residencial San Antonio.



Amapala, Valle de 8:00 am a 4: 00 pm

Empacadora Miguel Molina #1, El Bejucal, El Pimpo, El Tular, Bombas de Agua Serna, Aldea La Puente, Col. Gracias a Dios, El Pedrerito, Aldea Agua Fría, Borbollón, Playa Grande, Barrio Jazmín, Barrio Enmanuel, Puerto de la Brea, El Polvo, Nagarejo, El Vado, Los Comales, Macuelizo, El Espino, Meloneras Miguel Molina, Fincas y empacadora Agrodex, El Tololar, Bombas Cofaicita, El Chilcal, Aldea El Guanacaste, Santa Rosa, Paso de Vela, Santa Erlinda, Pilar Marquina, La Montaña, El Corcobado, La Montaña, Lagunas de Camarón,

Finca La Pital, Procac, El Relleno, Las Pilas, Los Huatales, Punta Novillo, Puerto Grande, La Pintadillera, Playa Flor, Playa Virgen, Los Langues, El Jocote, Playa El Zope, Playas Las Gaviotas, Playa La Guayaba Dorada, Playa Blanca, Coyolito, toda Amapala y zonas aledañas.