Con la constituyente vendrá un acuerdo de impunidad

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Negociaciones entre pasillos para instalar una constituyente pueden conducir a acuerdos de impunidad entre políticos. Maribel Espinoza, representante del Partido Liberal en el diálogo nacional, afirma que es por esta razón que el partido se opone a que este sea parte de la agenda del plebiscito que se pretende impulsar. Esto fue lo que dijo a EL HERALDO.

¿Por qué el Partido Liberal se opone a la instalación de una constituyente como salida a la crisis política?

Tienen que explicarnos los interesados en una asamblea nacional constituyente, en un debate abierto y franco ante al pueblo, qué les motiva para pedir una constituyente. Nosotros no queremos una constituyente que tenga como propósito dejar sin efecto la extradición, convenios internacionales suscritos por Honduras como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y otras convenciones solo para lograr acuerdos de impunidad para algunos políticos que están siendo investigados o que ya están siendo enjuiciados.

¿Usted tiene sospechas de que algunos políticos tienen arreglos internos para instalar la constituyente?

Hay muchos rumores de pasillo, yo quisiera pensar que esto no está pasando porque una asamblea nacional constituyente lo único que va a provocar es más desestímulo del que tenemos hoy en nuestra economía y va a alejar inmediatamente la inversión extranjera. Por eso el Partido Liberal piensa que para hablar de una asamblea nacional constituyente, que es un derecho de todos los ciudadanos, necesitamos un amplio debate para entender, no de manera vaga, sino de manera profunda, por qué queremos cambiar la actual Constitución, si en nuestra Constitución lo único que no puede ser reformado son los artículos pétreos. Creemos que una precipitada asamblea nacional constituyente nos preocuparía que fuera con intereses para celebrar un acuerdo de impunidad.

Respecto al plebiscito para preguntarle al pueblo sobre la reelección, ¿cómo marchan las negociaciones en cuanto a la fecha y preguntas que se harán?

Estamos haciendo los análisis respecto a la fecha que se pueda llevar a cabo esta consulta, mediante la cual el pueblo hondureño decidirá si quiere o no la reelección en Honduras.

En el Partido Nacional se habla un solo discurso de que el plebiscito debe celebrarse el día de las elecciones generales para regular la reelección. ¿Cómo van a hacer cambiar de opinión a este partido?

Hemos estado en un enriquecido debate y creo que el Partido Nacional finalmente se dará cuenta de que esa consulta, ese plebiscito, no puede ser llevado a cabo el día de las elecciones generales ni puede llevarse a cabo el día en que se lleven a cabo las elecciones internas ni cuando se produzca la convocatoria para esas elecciones primarias, dado que tenemos que tener la claridad en Honduras si la reelección es aceptada o no por el pueblo. Primero tenemos que consultarle al pueblo si quiere o no la reelección y, posteriormente, con el resultado, podrá o no participar cualquier expresidente de la República.

¿Usted estaría de acuerdo en que el plebiscito no se limite solo al tema de la reelección?

Yo creo que el pueblo debe ser consultado. Pero quiero hacer una aclaración importante: el Partido Liberal siempre va a estar a favor del pueblo, de que sea consultado, pero creemos que en este momento no es aconsejable que vayamos a una asamblea nacional constituyente porque está la credibilidad de muchísimos diputados en discusión. Y por otra parte, en todo caso, si queremos consultarle al pueblo si quiere o no una constituyente, podemos aprovechar el día de las elecciones generales. Pero antes tenemos que debatir qué es lo que queremos cambiar en la Constitución.