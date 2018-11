Regidores y edil de Talanga se verán la caras en Gobernación

Álvaro Mejía

TALANGA, HONDURAS.- Una tensa calma se mantiene en sus calles y a lo lejos se escuchan los festejos de bandas y la detonación de explosivos artesanales como parte de la celebración de la feria de esta comunidad.

Los disturbios ocasionados por la batalla campal entre pobladores a inmediaciones de la alcaldía de Talanga quedaron atrás, pero aún las instalaciones de este inmueble siguen tomadas en señal de protesta.

Hombres y mujeres permanecen desde el miércoles anterior a las afueras del palacio municipal, exigiendo la suspensión del edil Roosevelt Avilez López. La acción es acompañada por cinco regidores, incluyendo la vicealcaldesa Merlin Gonzales Cáceres.

A casi un kilómetro de la sede de la corporación talangueña se encuentra una patrulla de la Policía Nacional a la expectativa de prevenir nuevos enfrentamientos entre detractores de Avilez López y sus seguidores, constató un equipo periodístico de EL HERALDO.

Varios habitantes aclararon que en el pleito suscitado hace dos días se lanzaron piedras, así como otros objetos, pero no hubo disparos.

Las personas que resultaron heridas eran guías de familia que trabajan para el jefe edilicio, quien está siendo cuestionado por presuntos actos de corrupción como también abuso de autoridad.

Documentos con sello y firma de la municipalidad de Talanga han circulado por las redes sociales en los que se denuncian distintas irregularidades cometidas durante la gestión de Avilez López que ha sido reelecto en dos períodos.

Medios de prueba

“Nos pidieron que lleváramos a la reunión de mañana (hoy) algunos medios de prueba; hemos informado al pueblo y ante tanta denuncia la gente decidió tomarse la alcaldía”, manifestó a EL HERALDO el regidor Mario Moncada.

Aseguró que mientras no se suspenda por 30 días de su cargo al alcalde no liberarán la alcaldía. Entretanto, Gonzales Cáceres indicó que “nosotros no vamos a negociar nada, pedimos que el alcalde sea suspendido para que le hagan la investigación y lo único que exigimos es transparencia y respeto a la ley”.

La funcionaria comentó a EL HERALDO que Avilez López junto al tesorero y su motorista sacaron un cheque a su nombre por un monto de L 7,200 con la intención de perjudicarla.

“Estoy cansada de tantos atropellos, aquí solo el alcalde manda y solo viene dos veces al mes; cuando él no está (Roosevelt Avilez López) viene su esposa la exdiputada Nancy Santos a mandar y hasta cheques firma”, relató.

Representantes de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD) llegaron ayer hasta el palacio municipal de Talanga a notificar de una citatoria a todos los miembros de la corporación municipal, pero tanto el regidor Moncada como la vicealcaldesa Gonzales Cáceres se negaron a firmar el oficio.

Ambos alegaron que ya había un acuerdo previo con los miembros de la comisión especial que envió esta institución y que en el documento remitido por el gobernador de Francisco Morazán, Merlin Cárcamo, se contemplaban otros temas que no son del interés de los denunciantes.

EL HERALDO intentó contactarse con el edil talangueño, pero no contestó ni llamadas tampoco mensajes. Por otro lado, la SGJD emitió ayer un comunicado en el que se insta a las partes en conflicto, al igual que a los lugareños, para que prevalezca el orden y la paz, siguiendo los procedimientos de conciliación que manda la ley.