Las cámaras podrían buscar un acuerdo migratorio, según excanciller hondureño Carlos López Contreras

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Solucionar la situación migratoria de los residentes irregulares en Estados Unidos y los que van en caravana está difícil, a pesar de la división de poderes que produjeron las elecciones de medio término el martes anterior.

Ni los demócratas ni los republicanos han dado una solución a las peticiones de los migrantes cuando tienen el control de todos los poderes, consideró ayer el excanciller hondureño Carlos López Contreras, quien a la vez no descartó que haya negociaciones.

A continuación sus declaraciones a EL HERALDO:

¿Qué beneficios traerán las recientes elecciones en Estados Unidos para los hondureños y latinos?

Para Honduras los beneficios son pocos, porque esa es una cuestión puramente interna. Obviamente, esto supone que hay una división de poder, un control por la Cámara de Representantes en cuanto a la administración, pero en términos generales, a menos que ocurriera algo excepcional, el presidente Donald Trump termina su mandato y al parecer va a la reelección.

Lo que comentan los observadores de Estados Unidos es que sí se ha establecido esa división de poder y control por la Cámara de Representantes, pero que el empuje de los demócratas no fue tan fuerte como el que esperaban, y que en este momento no se ve una clara definición, de cómo van a enfrentar al presidente en un proceso de reelección.

¿La división de poderes permitirá que haya mejoras en la política migratoria?

La comunidad de latinos y migrantes que viven en Estados Unidos de forma ilegal o irregular desde hace años lo que han esperado es una reforma migratoria integral, que les permita a ellos establecer un proceso de integrarse a una residencia o a la nacionalidad, pero eso no ha ocurrido ni cuando han tenido el control completo de las dos cámaras los demócratas y la presidencia, y tampoco cuando lo han tenido los republicanos, es un tema que se viene posponiendo desde hace muchos años.

¿Después de estas elecciones qué podría pasar con las caravanas que van en ruta a Estados Unidos?

Recuerde que el gobierno no ha cambiado, su filosofía no ha cambiado, y lo que han hecho es una movilización del Ejército y han anunciado que tienen un despliegue de campamentos temporales donde estarían los migrantes que llegarán a puntos formales, es decir, puntos oficiales de entrada, pero aparte de eso, no se sabe nada.

Lo que sí es claro, es que si abren campamentos, es porque están en territorio de Estados Unidos, porque no podrían establecerlos en la frontera mexicana.

¿Y con las nuevas autoridades en la Cámara de Representantes hay esperanza que legislen a favor de ellos?

Puede ser que lleguen a un acuerdo negociado, ya que se ha dividido el poder entre los dos partidos, parece que esa es la hipótesis, porque cuando uno solo tiene todos los elementos del poder, presidencia y las dos cámaras, ninguno de los dos partidos ha logrado consensuar una reforma integral de la cuestión migratoria.

¿El TPS podría entrar dentro de estas negociaciones, antes que venza el plazo?

Eso si pudiera ser por decisión de la Cámara de Representantes, pero todo es incierto, porque se habla también de un posible juicio político contra el presidente en consideración a la imputación que hubo colaboración con los rusos, de que no ha divulgado información de sus impuestos de los últimos dos años, etcétera.