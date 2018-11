Marcada división entre seguidores de los líderes liberales Elvin Santos y Luis Zelaya

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las diferencias y señalamientos entre los liberales parecen no tener fin y solo reflejan una remota posibilidad de que las partes en disputa puedan lograr acuerdos que permitan la unidad partidaria.



Los seguidores del jefe de bancada del Partido Liberal, Elvin Santos, reprochan la actitud de Luis Zelaya, autoridad de esta organización política por continuar generando el divisionismo a lo interno del liberalismo.



Mientras que los dirigentes afines al titular del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) rechazan las pretensiones del “lado oscuro”, “chele”, de adueñarse del instituto político para continuar haciendo negociaciones con el Partido Nacional.

La problemática en el partido de la insignia rojiblanca se remonta desde los pasados comicios generales, misma que se ha venido atizando con el paso de los meses al grado de que un sector pretende convocar a una asamblea extraordinaria para que sus actuales autoridades sean removidas.



A lo anterior se suma la expulsión de 17 diputados liberales, entre ellos Santos, por no haber seguido la línea partidaria durante la escogencia de la Junta Interventora del Registro Nacional de las Personas (RNP).

Los dimes y diretes en defensa de las posiciones de ambos líderes continúan a solo dos años para que se celebren las elecciones primaria.



José Luis Moncada: Deben deponer la confrontación innecesaria

El secretario de Relaciones Internacionales del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), José Luis Moncada, consideró que el liderazgo de Luis Zelaya no está respondiendo a la filosofía de esta institución política.

“El liderazgo no está respondiendo a la filosofía liberal, no está siendo tolerante a los diferentes líderes liberales a nivel nacional porque no podemos crear un nuevo liberalismo”, expresó a EL HERALDO.



¿Cree usted que en las condiciones actuales se puede lograr la armonía y la unidad partidaria?

El Partido Liberal debe tener posiciones más de altura, pero esa situación de estar chantajeando posiciones arbitrarias frente a una problemática nacional me parece que no es la correcta. Yo sí llamaría a Luis Zelaya, a la gente que lo rodea, a que depongan esa confrontación innecesaria. Los diputados y el jefe de la bancada (Elvin Santos) han depuesto. Tenemos que tener más consciencia liberal y más pasión por Honduras y deponer intereses particulares.



¿Están promoviendo una convención extraordinaria para solucionar la crisis del Partido Liberal?

Yo sí creo que la convención extraordinaria es la máxima autoridad del partido y es la que debe definir cuál es la línea que debe continuar en el partido, en el sentido de su posición frente a una problemática nacional y sobre todo en un tema de fortalecimiento de la democracia.

Si la convención define que hay que hacer cambios de esos liderazgos porque no están dando respuestas y, por el contrario, están dividiendo y afectando al partido, pues la convención extraordinaria es la que puede definir estos temas.



¿Considera que hay un lado oscuro que le está haciendo daño al liberalismo?

Esos son peyorativos innecesarios. Yo lo que siento es que existen liberales con tradición, con pasión, que quieren a Honduras y quieren un Partido Liberal fuerte. Para mí no hay un lado oscuro del Partido Liberal, hay un liberalismo auténtico de muchos años.



¿Usted cree que Luis Zelaya y Elvin Santos en algún momento se podrían dar la mano?

Sí, siento que Elvin es una persona que está muy cercana últimamente en su nueva relación matrimonial, está muy cercano a Dios, y creo que lo veo con una actitud de perdón y de interés nacional.

No sé Luis, porque realmente todas las semanas quiere atropellar y ojalá que deponga esa actitud porque él es nuevo en el partido y no solo le está haciendo daño al Partido Liberal, le está haciendo daño a la democracia.



Eduardo Martell: Por intereses se han disfrazado de liberales

Algunos políticos se han disfrazado de liberales por intereses y para sacar beneficios, lo que no se puede seguir tolerando, indicó el secretario de Participación Ciudadana del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Eduardo Martell.



En entrevista a EL HERALDO aseguró que “no tratamos de esconder una realidad en nuestro partido y algunos se han disfrazado de políticos liberales y lo han utilizado para proteger sus intereses, sacar beneficios, y no podemos seguir tolerando porque le hace daño a nuestro partido, pero sobre todo a la democracia que urge de liderazgos frescos y creíbles”.



¿Cree que la crisis que afronta el Partido Liberal es responsabilidad del lado oscuro?

Lados oscuros quedó claramente reflejado que hay en todos los partidos políticos, si no miremos la última negociación del Registro Nacional de las Personas, donde los lados oscuros se pusieron de acuerdo. Habrá intereses para seguir controlando el Partido Liberal y esa es una batalla que estamos librando en este momento.



¿Podrá solventar el liberalismo su problemática interna y llegar a acuerdos?

Tenemos que decir que la crisis que agobia al Partido Liberal es un reflejo de la crisis de la sociedad y de la democracia en Honduras, no es un hecho aislado.

Para llegar a acuerdos, siempre ha habido de parte de Luis Zelaya, como presidente, y del Central Ejecutivo dos premisas: no pueden haber pactos oscuros bajo la mesa con el Partido Nacional ni con ningún otro partido político y debemos combatir frontalmente la corrupción.



¿Qué va a pasar si se convoca a una convención extraordinaria en el PL?

Nosotros estamos listos para batallar contra sectores oscuros que pretendan dar un golpe dentro del Partido Liberal a las autoridades legítimamente constituidas. Si tienen la intención de establecer una convención extraordinaria será bienvenida, porque creo que será un foro adecuado para defender las tesis que hemos defendido hasta el momento y no sea que aquellos que la están promoviendo vayan por lana y salgan trasquilados.



¿Podrían estrecharse la mano o darse un abrazo para limar asperezas Luis Zelaya y Elvin Santos?

Esto no es de personas, es de principios, ideales y valores. No se pueden forzar acuerdos mientras no haya una demostración a través de actos, acciones concretas, de que estamos luchando en la misma trinchera. De lo contrario sería un abrazo como el de Judas.

La gente lo que quiere son resultados y no discursos; nosotros no tenemos problemas de conversar, pero hay que ser claros que hay un cansancio del pueblo hondureño en la clase política tradicional corrupta y necesitamos dar el ejemplo.