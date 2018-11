ENEE y EEH anuncian suspensión del servicio eléctrico para este sábado

Las cuadrillas de ambas empresas ejecutarán trabajos de mantenimiento en las zonas donde no habrá electricidad.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica y la EEH anunciaron una nueva suspensión de la electricidad para varias colonias del país. El corte se registrará desde horas de la mañana del sábado 03 de noviembre de 2018.



Las cuadrilla de la estatal energética como las del consorcio realizarán trabajos de mantenimiento, por lo que tendrán que interrumpir el servicio a varios sectores.



SANTA BÁRBARA y SAN PEDRO SULA (8:00 AM a 4:00 PM)

Quimistán

El Ciruelo

La Flecha

Pinalejo

El Virrey

Azacualpa

Ingenio Chumbagua

San Marcos

Santa Bárbara

Nueva Frontera

Macuelizo

San José de Majada

San Antonio de Majada

San Jose de Tarros

Traserros

La Laguna

Colonia Vida Nueva

Colonia Santa Elena

Colonia Villas Campestre

Colonia Montelimar

Naco

La Acequia

San José de Majada

San Antonio de Majada

Montegrande

Envasa 2

Centro De Cofradia

Parque El Cusuco

Bombas De Aguas De San Pedro

Colonia Kilómetro. 71

Colonia Nuevo Chamelecón

Colonia Lempira 1, 2 y 3

Colonia La Fortaleza

Casa Quemada

Colonia 24 de Abril

Colonia San Jorge

Colonia Brisas del Valle

Colonia 10 de Enero

Colonia Gracias a Dios

Cofradía

Rancho Manacal

Zoli Cofradía

Envasa 1





INTIBUCÁ (8:30 AM a 1:30 PM)

Tierra Colorada

El Matazano

Las Huertas

El Naranjo

El Encinal

San Pedro de Tutule

San Miguel

Tierra Prieta

Concepción de Soluteca

Los Planes

Arenales

El Ocotal

Calabasas

Las Torres

Arenalitos

El Mango

La Peñita

Lepaguare

Lepasale

Agua Fría



INTIBUCÁ (8:30 AM a 4:30 PM)

Las Pavas

San José

Pueblo Viejo

Santa María

Gualazara

Santiago de Puringla

Las Delicias

Llano de La Cruz

Orovila

Ojo de Agua

Huerta

Hornitos

La Laguna

La Cumbre

Chinacla

La Florida

LA Piedrona

Santa Cruz Opotaro

San Miguelito

GUajiquiro

San Miguel

Santa Ana

Cabañas

El Palmar

Valle de Ángeles

Suyapa

El Sauce

El Pinar

Pinitos

San Juan Guajiquiro

La Guacamaya

El Pedernal

Guascotoro

Las Delicias

La Guacamaya

Saca de Agua

Las Pilas

Chinaclas

Barrio Nuevo

Arenales

Nuevo Paraíso

Marcala

El cerrón

Las Tranquitas

Las Crucitas

Morazán

El Batallón

San rafael

La Victoria

El Chiflador

Sata Cruz

Musula

San Juan

El Bailadero

Santa Rosita

Santa Catarina

San Marcos de la Sierra

Plan Verde

Juan de Dios

San Isidro

La caridad

Magdalena

La Orilla

Los Pozos

Los Horcones

Santa Lucía

Las Marías

Las Aradas

El barreal

El Espino

San Pablo

El Barranco

Palacios

La Ceibilla

San Juan

El Sitio

La Raya

Santa Ana

San Antonio

El Rosario

San Esteban