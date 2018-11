CNA revela malversación de más de 36 millones de lempiras en Banadesa para construcción de mercado

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó este jueves ante la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) una denuncia que revela irregularidades en el otorgamiento de créditos con fondos propios por parte de Banadesa, a favor de una empresa mercantil dedicada a bienes y raíces.



De acuerdo con en CNA, los fondos girados eran para la construcción de un proyecto denominado "Mercado Metropolitano", que tendría como fin primordial albergar la actividad comercial en Tegucigalpa, específicamente para mejorar el ambiente de los locatarios de los mercados de la capital.

Se trata nada menos que de 105 millones 650 mil 148 lempiras, dicha cantidad sería destinada para la construcción del "Mercado Metropolitano", que acondicionaría un espacio ordenado, higiénico y atractivo para los capitalinos, de acuerdo con su descripción.



El contrato del proyecto, mediante fideicomiso suscrito en 2016, no está funcionando puesto que los fondos destinados para la construcción del mercado fueron destinados para otros fines desconocidos.



De acuerdo con las investigaciones del CNA, el avance de la construcción no corresponde al valor total de los fondos otorgados, asimismo, se identificó que el monto otorgado por Banadesa se realizaba sin la verificación previa del cumplimiento del cronograma.



Evidenciando lo anterior, el CNA advierte que habría una colusión entre los socios de la empresa mercantil y el funcionario del banco, que con el objetivo de defraudar fondos públicos, emitieron informes mostrando el cumplimiento de lo pactado, para obtener fondos a su beneficio.



Según la investigación del organismo de la sociedad civil, se ha podido identificar que existe una diferencia injustificada en los avances de la obra de 29 millones 449 mil 169 lempiras, sumado a la cifra anterior, se ha comprobado que ciertos préstamos no fueron otorgados mediante procedimientos legales, provocando una afectación de de 7 millones 429 mil 590 lempiras.



El informe presentado por el CNA, ante el Ministerio Público, ratifica que se encontró una supuesta malversación por más de 36 millones 878 mil 759 lempiras. Además, se encontraron transacciones anormales que la empresa mercantil encargada de la construcción realizó por valores millonarios, a otra empresa mercantil propiedad del expresidente de Banadesa.