Lista de colonias que estarán sin energía eléctrica este próximo miércoles

TEGUCIGALPA, HONDURAS .- Varias colonias del país estarán sin el servicio energético este próximo miércoles 31 de octubre, informó, a través de sus redes sociales, la Empresa Energía Honduras (EEH).



Las cuadrillas del consorcio ejecutarán trabajos a partir de las 8:00 de la mañana, por los que la interrupción se ejecutará desde horas tempranas y se reactivará en la tarde del mismo día.



SAN PEDRO SULA (8:00 AM a 4:00 PM)

Barrio Concepción

Barrio Santa Anita

Barrio Morazán

Colonia Bosques de San Pedro

Residencial Campisa

Colonia Planeta

Colonia Célo González

Colonia Palmeras

Colonia Cerrito Lindo

Colonia Quintas El Prado

Colonia Rivera Hernández

Colonia Central

Reparto Los Ángeles

Colonia Reparto La Esperanza

Colonia Sinaí

Colonia Brisas del Sauce

Colonia San Cristóbal

Colonia Jerusalén

Colonia San Fernando I, II Etapa

Colonia 22 de Mayo

Colonia Paraíso

Zip Sain Adrews



TELA (8:00 AM a 4:00 PM)

Las Tomasas

Los Laureles

Villafranca

Toloa

Kilómetro

Mezapa



LA PAZ (8:30 AM a 4:30 PM)

Barrio La Granja

Barrio San Antonio

Hospital Roberto Suazo Córdoba

Plaza Elena de Carías

Casa de la Cultura

El Pueblo

Cané

San Sebastián

Lamaní

VAlladolid

La Tablazón

La Cañada

Agua Salada

Tepaguare

El Estillero

Aldea Pacheco

El Payón

Piedra Parada

San Rafael

El Payonsito.