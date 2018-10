Rafael Panameño, un guerrero que pide una oportunidad

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS. -La preocupación y el estrés por no tener trabajo para sacar adelante a su familia le causaron severas consecuencias en su vida.La salud de Rafael Panameño experimentó un duro golpe que cambió todo.

Hace dos años sufrió una aneurisma, un ensanchamiento anormal de un vaso sanguíneo del cerebro, y seguido de eso tuvo un derrame cerebral.

“Me dio de repente, acababa de llegar de buscar trabajo, yo caí, me desmayé, suerte que fue en la cama que estaba porque si hubiera sido parado o manejando habría sido algo peor”, recordó Rafael.

Inicialmente fue llevado al Hospital San Felipe y posteriormente lo operaron en el Hospital Escuela Universitario (HEU), donde estuvo interno un mes.

Esa condición causó que borrara de su mente tres años de su vida, que por más que se esforzara no los podía recordar.

“Al salir del hospital no sabía nada, a mi esposa le daba otro nombre y a mis hijos también, yo andaba en silla de ruedas, no podía hacer nada”, comentó el señor de 44 años. En ese entonces él tenía 42 años, su madre, esposa e hijos han estado con él para que salga adelante y se recupere.

Actualmente, Rafael puede caminar y hasta correr gracias al apoyo que le ha brindado la Fundación Teletón mediante las terapias de rehabilitación física que recibe. “Estoy totalmente recuperado, me han dado terapia 100 por ciento, incluso he recuperado la computación, Teletón me dio un curso y ya lo terminé”, agradeció Rafael.

Agregó que lo que más desea es volver a trabajar para velar por su familia porque quiere ser independiente, necesita una oportunidad laboral.

Así como a él le cambió la vida y pasó a tener una discapacidad, a miles de personas les ocurre pero gracias al apoyo de Teletón logran recuperarse.

Las personas que deseen apoyar la noble causa que realiza la fundación pueden donar a la Teletón el próximo 7 y 8 de diciembre, con lo cual se sostienen los seis centros de rehabilitación que hay en el país.