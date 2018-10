Juzgado ordena apertura de sede del Partido Nacional en Honduras

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Luego de una orden judicial, la sede del Partido Nacional de Honduas volvió a manos de sus autoridades tras permanecer cerca de dos meses asegurada.

En diálogo con EL HERALDO, el abogado del Partido Nacional, Mario Flores Urrutia, confirmó que el Juzgado de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito ordenó que la sede del Comité Central volviera a ser administrada por ellos.

“Se hicieron las acciones legales para solicitar la administración de la sede. El juicio continúa pero el Juzgado de Privación de Dominio dictaminó que podíamos hacer uso del mismo”, manifestó Mario Flores Urrutia.

Al ser consultado sobre si el Partido Nacional está pagando por concepto de alquiler de la sede, el abogado negó ese extremo. “Nosotros no estamos pagando absolutamente nada porque es un bien de una institución de derecho público. Eso no cabe, no aplica ese extremo, que un partido de derecho público vaya a pagar por el uso de sus propios bienes”, señaló el profesional del derecho.

La sede del CCPN situada frente al parque El Obelisco, en Tegucigalpa, la capital de Honduras, fue asegurada por el Ministerio Público, luego de una orden judicial, en el proceso conocido como Pandora.

“Ya tenemos la casa del Partido activa y está en uso de cada una de las comisiones que han estado generando permanentemente actividad dentro del Comité Central”, manifestó Luis Colindres, secretario ejecutivo CCPN.

En este caso, el juicio de privación, continúa su curso en los Juzgados. “Nosotros estamos ostentando el uso y goce del bien inmueble, se levantó un acta y a raíz de eso estamos haciendo uso del mismo”, reafirmó Flores.

EL HERALDO intentó comunicarse con las autoridades de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) para conocer su versión al respecto, sin embargo, no contestaron las llamadas telefónicas

