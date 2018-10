Transportistas dan ‘trancazo’ al precio del pasaje en Choluteca

Redacción

CHOLUTECA, HONDURAS.- El presupuesto de Isabel Alcerro para desplazarse a diario hasta su sitio de trabajo cambió inesperadamente debido al aumento del pasaje en el transporte público de Choluteca.

La maestra destinaba como mínimo 50 lempiras diarios para llegar hasta la escuela donde trabaja, ubicada en el sector de Ciudad Nueva, en la periferia de la ciudad, por lo que tiene que tomar dos autobuses para llegar.

El costo del pasaje de cada autobús era de 10 lempiras pero ahora deberá cancelar dos lempiras más en la ruta 7.

“Tendré que modificar el presupuesto que tenía diseñado, ya que ahora voy a tener que ver de dónde puedo sacar algunos lempiras de más para poder movilizarme a trabajar”, lamenta la docente.

Además del transporte urbano, los taxis de la ciudad de Choluteca también le incrementaron al costo del pasaje en cinco lempiras, fijando un precio base de 30 lempiras por carrera. Este costo puede variar de acuerdo a la oferta y demanda del rubro.

Amílcar Rivas, presidente de la Asociación de Taxistas de Choluteca (Asotchol), explicó que el aumento fue autorizado por el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT).

“Sabemos que es un duro golpe al bolsillo de la población, pero nosotros también nos enfrentamos al aumento desmedido de los precios del combustible”, declaró el entrevistado.



Consenso

“La ciudad ha crecido y vemos con buenos ojos la posibilidad de que puedan instalarse puntos de taxis con precios más accesibles a la población”, propuso Rivas.

Freno a la huelga

Belinda Pavón, presidenta del Consejo de Transporte, pidió que se respete la ley y que se aclare la situación del aumento, ya que no todos lo están aplicando.

“El único que puede aprobar es el IHTT y nosotros no tenemos un documento oficial, el aumento se hizo como resolución del gobierno para frenar la huelga que se realizó, pero no es facultad del gobierno, si no para qué existe el IHTT”, lamentó.

EL HERALDO trató de contactarse vía telefónica con las autoridades regionales del IHTT para conocer su reacción sobre este trancazo pero no fue posible, pese a la insistencia.