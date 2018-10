Barrios y colonias de Honduras que no tendrán energía eléctrica este viernes 26 de octubre

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Empresa Energía Honduras (EEH) anunció la suspensión del servicio energético para este viernes 26 de octubre en diferentes barrios y colonias del país.



El consorcio realizará trabajos de mantenimiento, por lo que sus cuadrillas iniciarán los trabajos a partir de las 8:00 de la mañana y restablecerán la electricidad hasta las 4:00 pm.



Viernes 26 de octubre de 8:00 am a 4:00 pm en San Pedro Sula

Aldea Las Penitas, Aldea Tomala, Antena de Hondutel y repetidoras



Viernes 26 de octubre de 8:00 am a 4:00 pm en Los Amates, Valle

El Cubulero, El Pozo Sarco, Playita, El Trasmayo, Los Amates, Playa Grande, Isla San Carlos, El Naranjo, Aldea El Estero, Alianza, barrio Abajo, El Cementerio, San Pedro Calero, Calicanto y zonas aledañas.



Viernes 26 de octubre de 8:00-8:15 am a 3:45-4:00 pm en Santa Ana, Francisco Morazán

Nueva Arcadia, La Trinidad, Sabanagrande, La Venta, Moramulca, Ocotal Viejo, Ocotal, Nueva Armenia, Texiguat, San Jerónimo, Quebrada Honda, Los Pozos, Los Alpes, Jobal, Tule, Hatillo, Retiro, Los Jutes, La Sidra, La Burnera Junquillo, San Andrés, zonas aledañas.



Viernes 26 de octubre de 8:00 am a 4:00 pm en Santa Ana

Santa Ana y Ojojona



Viernes 26 de octubre de 8:00 am a 4:00 pm en El Progreso

Col. 19 de julio, Los Laureles, Col. Buenos Amigos, col. Corocolito, La Libertad, Berlín, Ebenezer.



Viernes 26 de octubre de 8:00 am a 4:00 pm en Choloma, Cortés

Gildan Río Nance, Aldea Río Nance, Aldea Bijao, Río Blanquito, aldea El Rancho, Las Flores, Terrazos del Norte, Zoli de Honduras, Zoli Invex y Tecno Supplier.



