Nueva interrupción de la luz eléctrica este jueves en varias colonias de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un nuevo corte del servicio energético se efectuará este próximo jueves en varias colonias de Honduras, así lo informó la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y EEH.



La suspensión se realizará en diferentes horarios, debidos a los trabajos de mantenimiento que ejecutarán las cuadrilla de ambas empresas.



DISTRITO CENTRAL (8:00 AM a 4:00 PM)

Colonia Divino Paraíso

Colonia Nueva Capital

Colonia Mary Flake de Flores

Fuerzas Unidas

Colonia José Duarte #1

Nueva Danlí

Ciudad del Ángel

Altos de La Laguna

Colonia El Carrizal No.2

Colonia Centeno

Colonia Lincoln

Colonia Cantarero López

Colonia Altos de El Paraíso

Colonia Altos de Miramontes

Colonia San Jorge

Colonia El Hogar

Las Colinas

Colonia Los Pinares

Colonia Altos de las Colinas

Colonia El Dorado



CHOLUTECA (7:00 a 7:15 AM/2:45 a 3:00 PM)

Tapatoca

Río Tapatoca

El Nance

El Trapiche



CHOLUTECA (7:00 AM a 3:00 PM)

El Tablado

El Rebalse

San Antonio de Flores

San Isidro

Saco de Agua

Ojo de Agua

La Represa

La Venta

Los Higueros

Cerro del Diablo

La Rampla

Nueva Esperanza

El Portillo

Colonia Nuevo Amanecer

San Antonio de Flores

Las Canas

Los Jicaros

Piedra Gorda

El Zapote

El Llano

Cerro Grande

El Paso Real

Aldea Moramulca

Las Minas

San José

Las Marías

La Joya

Macuelizo

Coraicito

Las Lajas

Corral Viejo

Coyolar

Sábana Verde

Los Volcancitos

Moropocay

San Isidro

San José

Las Papayas

El Bajillo

Obrajitos

El Chaparral

El Rincón

Vista Hermosa

Buena Vista

La Fortuna

Villa Dolores

Las Uvas

Ojo de Agua

La Joya

Las Marías

La Quesera

El Rombo

Represa de Nacaome

Saca de Agua

San Jorge.



Choluteca, El Corpus, San Marcos de Colón y Orocuina (11:00 AM a 2:00 PM)

Barrio La Ceiba

Barrio El Tamarindo

Barrio El Cortijo

Terminal Municipal

Barrio Guadalupe

Parte del barrio Alegría

Bulevar Chorotega

Barrio Los Mangos

Barrio Cabañas

Barrio Santa Lucía

Barrio San Juan Bosco

San Pedro Sur

Colonia Víctor Argeñal

Colonia Los Profesores

Piedra Parada

El Carrizo

Renacer

Palenque

Tulito

El Fantacioso

La Esperanza

Los Fuertes

Los Mangos

Barrio Aterrizaje

Barrio Morazán

Plaza del Sur

Promaco

Barrio El Centro

El Centro (calle Vicente Williams)

Mercado San Antonio

Residencial Santa Martha

La Corbeta

La Merced

Parque Valle

Barrio La Libertad

San Juan Bosco

Los Fuerte

Avenida La Rosa

San Ramon

El Obraje

Aldea Hato Nuevo

Colonia Villa Sabas

Colonias Unidas

Altos del Guayabo

Colonia Arias Lagos

Barrio Iztoca

Residencial y Jardines de Gualiqueme

Residencial Villa Bertilia

Colonia Villa Bertilia

Colonia Villa Real

Lamani

Linaca

Agua Caliente de Linaca

Las Jaguas

San Cristóbal



Villa Nueva, Pimienta, San Manuel y Santa Rita (8:00 AM a 4:00 PM)

Colonia Valle Fresco

Colonia Las Tres Rosas

Colonia Gracias a Dios

Colonia Villa Linda

Colonia Municipal

Colonia Ideal

Colonia Santa Marta

San Manuel

Colonia Santa Fe

Colonia Valle Verde

Aldea El Plan

Colonia Brisas del Plan

Colonia Lomas del Guanacaste

Colonia Melissa

Aldea El Porvenir

Colonia Tacamiche

Colonia Real

Aldea Santiago

Guachias.