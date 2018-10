Registro Nacional de las Personas podría solicitar condonación de la deuda de 15 millones de lempiras al Congreso Nacional

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS. -Ante la deuda de 15 millones de lempiras que mantiene el Registro Nacional de las Personas (RNP) con la Secretaría de Finanzas (Sefin), por un préstamo puente para la creación del cancelado Sistema de Atención y Seguridad (SAS), que apenas duró cuatro meses y del cual no hay, según informes de contabilidad, una liquidación presupuestaria que muestre en qué se gastó el dinero, la actual Junta Interventora está considerando solicitar una condonación de la deuda por medio del Congreso Nacional (CN).

Rolando Kattán, coordinador de la Junta Interventora del RNP, explicó a EL HERALDO que lo que se está analizando “es una condonación de una deuda, el problema es que la deuda no está liquidada en qué se usó, no me gustaría definirlo como exoneración”.

Argumentó que es posible “una condonación de deuda entre instituciones, esa sería una posibilidad”.

Advirtió también que en primera instancia “lo que debería hacerse es una responsabilidad fiscal sobre las personas que manejaron los fondos de los que no hay presupuesto”.

Solicitan intervención del TSC

El coordinador de la Junta Interventora del RNP explicó que en referencia al informe presentado por la falta de una documentación soporte por el préstamo de 15 millones de lempiras, entre la institución y Sefin, para la creación del SAS, “nosotros estamos remitiendo todo al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y lo que corresponde también a la Fiscalía”.

Recordó que todo los días sale información recabada con indicios de mal uso de dinero, “tenemos alrededor de 80 millones de lempiras en irregularidades, estas pasan por planillas no reguladas en el Sistema de Registro y Control de Empleados Públicos (Sirep), adquisición de equipo que se compró sin estar funcionando y pasa por cobros sin realizarse”. Explicó que como Junta Interventora del RNP “no queremos usar palabras corrupción, tampoco palabras como malversación porque no somos contralores, para eso está el Ministerio Público (MP) y el TSC”.

Advirtió que en el caso de los 15 millones de lempiras sin justificación presupuestaria y que se le deben a Sefin “lo que hicieron fue mal usar el dinero”.

Especificó que el informe que realizaron ya lo presentaron y “ahora le corresponde a los entes investigadores, también pedimos una intervención del TSC, lo mejor es que el TSC se venga acá”.

Argumentó que apenas vienen iniciando, que hay un compromiso de trabajar de la mejor manera y se ha creado la confianza entre los miembros de la Junta Interventora para sacar adelante y de la mejor manera todo lo que sea posible para bien del RNP.

