Junta Interventora del RNP: Las transferencias las usaron para justificar un gasto sin liquidación

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La Junta Interventora del Registro Nacional de las Personas (RNP) denunció que no existe una liquidación que justifique el gasto de 15 millones de lempiras para la ejecución del proyecto Sistema de Atención y Seguridad (SAS), el cual apenas duró cuatro meses tras ser cancelado por el Congreso Nacional (CN) por considerarlo clasista.

En sus primeras investigaciones sobre la situación financiera en la institución, la Junta Interventora encontró que el RNP le debe a la Secretaría de Finanzas (Sefin) esos 15 millones de lempiras por concepto de un préstamo puente para echar a andar el proyecto en mención, pero no se pagó.

El SAS era un proyecto por medio del cual los ciudadanos podían pagar por una cita y recibir de manera inmediata sus documentos personales y por esa preferencia para las personas con mayores posibilidades económicas fue catalogada por el pueblo como VIP (Very Important People, o personas muy importantes, por sus siglas en inglés).

Sin justificación

La Unidad Investigativa de EL HERALDO accedió a documentos que revelan la falta de justificación presupuestaria por parte de las autoridades del RNP para liquidar el proyecto SAS.

Respecto a las trasferencias que presentó el departamento de Contabilidad del RNP, Claudia Garmendia, asesora del proceso, explicó que “esas transferencias las utilizaron para justificar el dinero pero no existe liquidación alguna”.

La experta aseguró que “no hay evidencias, lo utilizaron como una puerta para justificar un gasto, pero es una cuenta general que no tiene respaldo”.

OIM nunca recibió ese dinero, solo utilizaron

ese nombre de la cuenta para justificar el

gasto". Claudia Garmendia

Denunció que en ese tipo de cuentas “se pueden duplicar gastos porque se puede interpretar que fue para pagos de salarios, entre otras cosas, pero eso ya estaba detallado en otra apartado”.

Argumentó que existe una cuenta que fue creada para depositar 11 millones de lempiras del proyecto SAS y que “contablemente la cuenta fue utilizada incorrectamente para gastar el dinero”.

Especificó que la justificación del dinero está en una transferencia realizada a la Organización Internacional de Migración (OIM), pero denunció “adonde están los respaldos”.

En ese sentido explicó que la OIM más bien da apoyo en temas migratorios y lo que quisieron fue justificar el dinero, “no es que le dieron dinero a la organización”, argumentó.

Ante esto advirtió que “lo que trataron de exponer es que se trabajó en proyectos ligados a la migración, para evitar la migración, pero no fue así”.

La asesora retomó que “lo que sucede es que en la ejecución presupuestaria del proyecto utilizaron ‘transferencia OIM’, lo que no hay es justificación para decir en qué se gastó cada peso, en talleres de migración no se trabajó, no hay un expediente para justificar el dinero, borraron evidencia”.

Aclaró que “hay que ser muy responsables al decir que OIM nunca recibió ese dinero, solo utilizaron una cuenta con ese nombre para justificar”.

Ante el endeudamiento con Sefin, la asesora explicó que se están buscando alternativas entre las que se incluye una propuesta de exoneración de la deuda por medio del Congreso Nacional (CN).

Advirtió además que a pesar del poco tiempo que lleva la Junta Interventora hay muchos hallazgos que servirán para mejora del RNP.