Zonas de Honduras que estarán sin energía este lunes 22 de octubre

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Empresa de Energía Honduras (EHH) publicó la lista de colonias, en los diferentes puntos del país, que estarán sin luz este lunes 22 de octubre.



La compañía realizará trabajos en la zona centro y norte del territorio hondureño.



Aquí el listado:

Tegucigalpa de 9:00 -9:20 am y de 10: 40 a 11:00 am

Plaza Miraflores

Edif. C.C.I.T.

Edif. Compumax

Residencial Loma Verde

Burger King

Pizza Hut del Blvd CA.

Hondutel

Parte de Col. Loma Linda

INJUPEM

Emisoras Unidas

Televicentro

La Curacao

Bamer

S.A.G.

Edif. Defomin

Tiendas Sears

Liko's

Cadasa

Tropigas

Hotel Alameda

Loma Linda Sur

Bo. La Pagoda

HSBC

Almacenes Extra



San Pedro Sula de 9:00 a 12:00 m

Colonia El roble

Colonia Buenos Aires

Compañía Hulera Sula

Prodecón

IHSS

Helados Sarita

Diapa

Colonia Los Castaños

Covimal

Villas del Campo

Iglesia Ebenezer

Alimentos de Cortés

Coll Fashion

Mega Larach

Residencial Los Molinos

Centro comercial Los Castaños



De 8:00 am a 4:00 pm

Residencial Paseo Real

Condominios Panorama

Colonia Rancho El Coco

Residencial Bosques del Merendón

Colonia Los Médicos

Colonia Intersindicales

Colonia Serán

Colonia Los Alpes

Colonia Los Cedros

Residencial La Foresta

Residencial Gugambilia

Residencial Veranda

Residencial Brisas del Merendón

Residencial Merendón Hills

Colonia Villas Mckay

Colonia Ethasa

Residencial Nova Armenta

Residencial Villa Real

Residencial Puerta del Sol

Residencial Casa Maya I y II

Residencial Valle Encantado

Residencial Lomas del Pedregal

Instituto Santo Tomás

Escuela Metropolitana

Escuela Serán

Instituto Honduras Corea

Emeco

Hielo Pingüino

Postes de Honduras

Diprocon

Colegio Médico

Iglesia Shadai

Centro de operaciones EEH-SPS

Colonia Sitraalus

Barrio Santa Ana (Este)

Barrio Las Acacias

Barrio Guamilito (Oeste)

Plásticos industriales (Plisa)

Molino Harinero Sula

Centro Comercial Santa Mónica Este

Supermercados La Colonia (Plaza 105)

Laboratorios Finlay

Keymart

Comercial Larach (Las Acacias)

Mercado Guamilito (Costado Este)

Hotel Honduras Plaza

Hotel Mediterráneo

Oficinas principales EEH-SPS

Colonia William Hall

Colonia 27 de octubre

Colonia Sinaí

Colonia Mendieta

Colonia 21 de Mayo

Colonia Montefresco

Colonia Carlos Roberto Reina

Colonia Pajuiles

Colonia Tulines

Colonia Las Palmas