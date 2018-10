El Partido Liberal se retira de las mesas de diálogo, por segunda vez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los representantes del Partido Liberal de Honduras determinaron retirarse de las mesas de diálogo este lunes al asegurar que el Partido Nacional ha puesto "trabas" en algunos de los temas planteados.



Según Octavio Pineda, secretario del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), por esta semana se suspende su participación en las mesas a causa de la “intransigencia” de los representantes del gobierno en las previas reuniones.



De acuerdo con Pineda, el Partido Nacional no muestra interés para avanzar y dar resultados positivos a la población hondureña.



Los voceros de los liberales ante las cuatro mesas que conforman el diálogo nacional coincidieron en que temas como la amnistía para denominados presos políticos y el plebiscito electoral en relación a la reelección presidencial son algunos de los puntos en los que no se ha avanzado y la razón de detener las conversaciones.



“Esperamos respuestas por parte del Partido Nacional en estos temas (...) sentimos prepotencia y arrogancia; no nos dejan expresar lo que queremos en las mesas”, afirmó Pineda.



Por su parte, Kilvett Bertrand, representante del Partido Nacional, lamentó la decisión del Partido Liberal y se refirió al presidente de ese partido, Luis Zelaya, como un hombre que no tiene palabra.



“Hoy dice una cosa y mañana otra, cada día Luis Zelaya se parece más a Salvador Nasralla”, criticó.



Esta es la segunda vez que el Partido Liberal se retira de las mesas de diálogo, pues ya lo había hecho el pasado 26 de septiembre, tras desacuerdos internos entre las autoridades del CCEPL y su bancada en el Congreso Nacional, luego que un grupo de diputados apoyó la intervención del Registro Nacional de las Personas (RNP).



El diálogo nacional está conformado por cuatro mesas técnicas, en donde se tratan temas esfecíficos: elecciones y reelección; derechos humanos, reformas constitucionales y reformas electorales.