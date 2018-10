Zonas de Honduras que no tendrán energía eléctrica este martes 16 de octubre  

TEGUCIGALPA, HONDURAS. -Varios sectores de Honduras no tendrán energía eléctrica este martes debido a los trabajos de mantenimiento que realizará la Empresa Energía Honduras (EEH).



De 8:00 AM a 4:00 PM en Choloma

Aldea Monterrey

Bajos de Choloma

Aldea Agua Prieta

Colonia República de Japón

Residencial Monterrey

Colonia San Rafael

Colonia Márquez

Ethan Allen (la suspensión en esta colonia será solo por dos horas)



De 8:00 AM a 4:00 PM en San Pedro Sula

Colonia Kilómetro 71

Nuevo Chamelecón

Colonia Lempira 1,2 y 3

Colonia Fortaleza

Casa Quemada

Colonia 24 de Abril

Colonia San Jorge

Colonia Brisas del Valle

Colonia 10 de Enero

Colonia Gracias a Dios

Cofradía

Rancho Manacal

Zoli Cofradía

