“No hay anarquía en Digepesca”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- De acuerdo a las publicaciones realizadas por Diario EL HERALDO en fecha 1 y 2 de octubre en donde hemos sido objeto de calumnias y difamación, como autoridades de la Dirección General de Pesca y Acuicultura (Digepesca) nos pronunciamos de la siguiente manera:

1) Para el director de la Dirección General de Pesca y Acuicultura (Digepesca), José Luis Osorio Medina, y para la subdirectora Lorena Hernández eficientar la administración pública es una de las prioridades que tienen como autoridades de esta Dirección, señalando que su principal función es la de servir con objetividad de acuerdo a los principios de eficacia, transparencia, lealtad y responsabilidad, contrario a lo que en fecha 1 de octubre del 2018 se publicó, señalando que las autoridades de Digepesca ordenaron cambiar 13 dictámenes técnicos de desfavorables a favorables lo que NO ES CIERTO, ya que es contrario a lo que establece el artículo 62 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, siendo la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) la única autoridad competente para autorizar, denegar, suspender, revocar, renovar o modificar las licencias de pesca y acuicultura. Es decir que como respetuosos de la ley no podrían infringirla siendo autoridades máximas de la Digepesca, en vista de que fueron colocados en el cargo por su transparente hoja de vida.

2) Ante los señalamientos que se le hace a las autoridades de Digepesca de cambiar dictámenes desfavorables a favorables cabe aclarar lo siguiente:

No existe posibilidad de cambiar dictámenes ya que es el jefe del Departamento de Investigación, licenciado Miguel Medina, quien dictamina los expedientes y fue quien dictaminó desfavorablemente los 13 expedientes por una información proporcionada por el Sr. Rafael Echenique, exjefe del Departamento de Pesca Marítima.

Rafael Echenique manifiesta que Raúl Padilla, gerente de Satélite Panamericana S. de R.L., le proporcionó la información. Sin embargo, en el artículo 58 de la Ley General de Pesca y Acuicultura manifiesta que la administración del sistema de monitoreo y seguimiento electrónico para la flota pesquera nacional corresponde única y exclusivamente a la Dirección General de Pesca y Acuicultura (Digepesca), simultáneamente a la Dirección General de la Marina Mercante, el Servicio de Guardacostas y cualquier autoridad estatal que lo requiera, entendiéndose por autoridad estatal a los funcionarios que tienen la facultad de dar instrucciones las cuales deben ser acatadas de acuerdo a las leyes y normas vigentes, lo que indica que la empresa Satélite Panamericano S. de R.L. no es una AUTORIDAD para que haya proporcionado información que no fue solicitada por las autoridades de la Digepesca. (ADJUNTAMOS INFORME de Rafael Echenique donde reconoce la buena voluntad de las autoridades de Digepesca en respetar la parte legal y técnica de cada uno de los expedientes).

3) En la publicación del 1 de octubre de manera irresponsable se señala que las autoridades de Digepesca se reunieron en la ciudad de La Ceiba únicamente con empresarios pesqueros, lo cual no es cierto ya que la reunión se llevó a cabo con representantes y dueños de plantas procesadoras, armadores, representantes industriales y artesanales del país, (APHINH, MASTHA, AFOTECCPH), en donde se levantó un punto de acta firmado por cada uno de ellos manifestando que se le diera prioridad a las 32 embarcaciones que habían participado en la temporada 2017-2018 ante la carencia de un Sistema de Monitoreo Satelital con el que Digepesca no cuenta desde antes que fuera nombradas las nuevas autoridades (Adjunto punto de acta).

4) Otra inconsistencia manifestada es que los informes se cambiaron en fecha 17 de agosto, fecha en que las autoridades de Digepesca desconocen que los expedientes estaban desfavorables por el silencio guardado por Secretaría General, a cargo del abogado César Vigil, secretario general de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) (lo cual consta en acta notarial levantada por los apoderados legales).

5) En fecha 16 de agosto los apoderados legales de cada uno de los propietarios de las embarcaciones se presentan a Secretaría General para conocer las razones del porqué estaban requeridos, sin embargo, se les informa a los apoderados y no a las autoridades de digepesca que NO ESTABAN REQUERIDOS SINO DENEGADOS LOS 13 EXPEDIENTES y es hasta el día 17 de agosto que las autoridades de Digepesca se enteran que estaban desfavorables los expedientes, por lo que no pudo haberse sustraído documentos el 17 de agosto.

6) Otra inconsistencia de EL HERALDO es que aseguran que constataron que la Empresa Satélite Panamericano S. de R.L. es precisa con la información proporcionada al Sr. Rafael Echenique porque es el mismo que usa la Marina Mercante, hecho que no es posible debido a que no existe ninguna solicitud de información dirigida entre autoridades de la Marina Mercante y autoridades de Digepesca en virtud de ser una información confidencial y exclusiva de las autoridades de la República según sus competencias (artículo 58 de la Ley de Pesca) (Adjuntamos chat del gerente de Satélite Panamericana S. de R.L. DONDE MUESTRA ERROR EN LA INFORMACIÓN QUE HABÍA PROPORCIONADO DE UNA DE LAS EMBARCACIONES).

Por lo anteriormente expuesto rechazamos todos los señalamientos en contra de nuestra persona, lo que nos ha ocasionado incomodidades por el hecho de querer dañar nuestra honorabilidad y sintiéndonos afectados hacemos un resumen de los hechos acompañando documentos probatorios para aclarar que las autoridades de Digepesca no buscan beneficiar a nadie, las decisiones que se han tomado han sido en base a la Ley General de Pesca y Acuicultura y otras leyes del país con el propósito de transparentar y eficientar la administración publica.

LOGROS SIGNIFICATIVOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA (DIGEPESCA), DONDE NO EXISTE CAOS NI ANARQUÍA

De acuerdo a las publicaciones realizadas por EL HERALDO en fecha 2 de octubre del 2018, damos muestras de nuestra inconformidad en virtud de que hace señalamientos de anarquía y caos en la Dirección, lo cual es contrario al trabajo que estamos realizando, por lo cual mostramos los hechos y consideraciones siguientes:

Las autoridades de Digepesca tomaron posesión del cargo en fecha 1 de junio del presente año, implementando desde el primer día las reglas claras de disciplina y responsabilidad que deben cumplir los empleados, con el propósito de establecer procesos y obtener como resultado una Dirección eficaz y transparente.

Sin embargo, al tomar posesión de su cargo encontraron un personal indisciplinado, sin responsabilidades, con una acumulación de expedientes en algunos departamentos, tal es el caso del Departamento de Acuicultura, con expedientes sin resolver desde hace cuatro años, en el Departamento de Monitoreo Satelital, sin un Sistema de Monitoreo Satelital, el cual no funciona desde principios del presente año por el despido del Sr. Lenin Alfaro, sin existir persona alguna que lo haya sustituido debido a que el personal con el que se cuenta en la Dirección General de Pesca y Acuicultura es personal con perfiles académicos de primaria y secundaria (en algunos de los casos), en el departamento de investigación se cuenta con una bióloga quien tiene su expediente lleno de permisos y con incapacidades con goce de sueldo.

Otras de las debilidades que encontraron las autoridades de Digepesca son colaboradores con más de 25 a 30 años de laborar en esta Dirección, lo que ha generado cansancio y rutina laboral que conduce a la cantidad de permisos por enfermedades e incapacidades.

A pesar de la cantidad de problemas mencionados anteriormente, las autoridades de Digepesca han realizado diferentes gestiones para que la Dirección tenga otra cara las cuales describimos a continuación:

• Se ha implementado el sistema de trazabilidad para ser competitivos a nivel nacional e internacional.

• La representación de la Digepesca para ejercer soberanía en aguas internacionales con el aprovechamiento de las especies migratorias.

• Se ha facilitado la relación comercial entre la empresa privada y los pequeños productores en un encadenamiento productivo.

• Se implementó un registro de horas de entrada y salida de cada uno de los empleados.

• Se ha solicitado la presentación de informes por cada uno de los departamentos, de manera mensual, y así poder determinar las carencias de cada departamento.

• Se han realizado nuevas contrataciones en los departamentos claves de esta Dirección con el propósito de agilizar los procesos y de sacar en el menor tiempo posible todos los trámites pendientes de realizar.

• Se han mejorado los ingresos de la Dirección General de Pesca y Acuicultura.

• Se ha trabajado con organizaciones no gubernamentales en la elaboración de leyes, reglamentos, procedimientos planes de manejo y ordenamiento pesquero (con el apoyo del personal técnico en los protocolos de investigación de algunas especies).

Capacitación al personal en diferentes temas de interés:

• Ley de Pesca y Acuicultura;

• Formación de líderes;

• Código de ética;

• Atención al cliente;

• Capacitación sobre el modelo de evaluación de poblaciones de langosta espinoza del Caribe basado en el plan regional MARPLESCA, entre otros.

Contrario a lo que dice la publicación del 2 de octubre en donde se nos hacen señalamientos de anarquía, entendiéndose por anarquía el descontrol de la autoridad competente, cabe señalar que todos estos cambios no pueden llevar el nombre de anarquía ni caos laboral debido a que lo que se pretende es poner orden y control en la Digepesca, tema que no ha sido de agrado para algunos colaboradores.

Por los cambios propiciados por las autoridades de Digepesca se han realizado cuatro traslados, entre ellos el de la señora Lesly Yamileth Molina, tal y como lo mencionaba la publicación del 2 de octubre, quien fue trasladada al Departamento de Pesca Artesanal por su actitud de colaboración y no porque haya participado en ninguna sustracción de documentos, ya que es una persona capaz de realizar cualquier tarea asignada por las autoridades de Digepesca por su don de servicio, porque de acuerdo al artículo 38 de la Ley de Servicio Civil los servidores públicos pueden ser promovidos previa comprobación de su eficacia y méritos.

Artículo 192 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, en su inciso 2 establece que los traslados proceden para mejorar el servicio y crear una más eficaz y económica organización administrativa.

Asimismo, en la publicación del 2 de octubre se menciona un informe realizado por Digepesca, lo cual no es correcto ya que el informe fue elaborado por un equipo técnico de USAID, informe que se levantó en el momento en que fueron nombradas las autoridades de Digepesca, para determinar los problemas a los que las nuevas autoridades se enfrentaban y cuyo informe fue socializado en el mes de agosto, es decir que en la actualidad no prevalece el despilfarro de recursos ni el tráfico de licencias, mal control de las vedas etc.

Es decir que a partir del mes de junio del presente año se reflejan cambios significativos en la Dirección General de Pesca y Acuicultura.

Desde el mes de junio a la fecha las autoridades de Digepesca trabajan en conjunto con personal técnico de USAID, con el propósito de implementar procesos y de esta manera agilizar y transparentar la administración pública.

Por todo lo anteriormente expuesto la palabra anarquía solo existe para quienes no quieren sujetarse al orden y disciplina interpuesta por el director de la Dirección General de Pesca y Acuicultura, Ing. José Luis Osorio Medina, y por la subdirectora, abogada Lorena Hernández, quienes trabajan contantemente para alcanzar logros significativos en esta Dirección.