Zonas de Honduras que no tendrán energía eléctrica este miércoles 3 de octubre

TEGUCIGALPA, HONDURAS. -Varias colonias, barrios y aldeas de Honduras no tendrán energía eléctrica este miércoles 3 de octubre debido a los trabajos de mantenimiento que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y la Empresa Energía Honduras (EEH) realizarán.



De 6:00 PM a 10:00 PM en La Ceiba

Los Bomberos

Restaurante Atlante

Los Fuertes

UNICATH Miraflores

Las Colinas

Merren Villa H

Barrio Mejía

Colonia Bantral

Barrio Independencia

Avenida Morazán de Uniplaza hasta La Funeraria San José

Boulevard 15 de Septiembre de Cementerio en el barrio Mejía hasta Esquina de Banco Central

Avenida La República de Casa Rafael hasta El Parque Central

Yesenia Castillo Dantillo

Villas del Carmen

Las Flores

La Ponce

Ramón Leva (Barranco Chele)

San Gabriel Leyde Palmira Quinta San Fernando Villa Santa Lucía Crila

Trejo

Los Fotógrafos

Vista al Mar

El Búfalo

Menonita

26 de Junio

Iglesia Gran Comisión

Rodas

Curla

Aldea Armenia

Bonito

Marisol 1 y 2

Villa Romana

Vista Palmira

Nueva Era

Aeropuerto Golosón

Miramontes 15 Septiembre

El Confite

Villa Olímpica

Carril del 7 y 8

Colonia Xochimilco

Colonia Municipal

Cerrato 1º de Mayo y Zonas Aledañas

Ramal

Escuela Palmeras

San Isidro

Alameda

Cervecería Hondureña

Casa Blanca

Los Bomberos

Cuenca Río Cangrejal

El Naranjo

Las Mangas

El Pital

Yaruca

Toncontín

Urraco

Lempira

San Judas

Azcona

Margie Dip.

Suyapa

Mercedes

El Toronjal 1 y 2

Plaza Premier

Toronjal

Diunsa

Hospital Vicente Dántoni

Carretera C.A.-13 de Gasolinera Texaco Cangrejal hasta Hotel Emperador Mega Plaza



De 1:00 PM a 6:00 PM en La Ceiba

Sitramacsa

Piñanza

Esquipulas

Miramar

Villa Real

Los Locutores

Policía de Transito

El Dorado

INFOP

Mercado San José

UTH

Plantel ENEE

Los Maestros

Energua

Calle 8 de Zona Mazapán hasta Banco de Occidente

Avenida La República del Hotel Paris hasta Centro Penal

Avenida San Isidro de Burger King hasta Muelle Fiscal Hotel Art Deco barrio Inglés

Calle de El Centro Penal hasta Colegio San Isidro Hospital Euro-Honduras Hospital Centro Médico y Zonas Aledañas



De 8:00 AM a 1:00 PM en Saba, Tocoa y Sonaguera

Coyoles central

Luz y Esperanza

Nerones

Palo Verde

Tierra Blanca

Limones A y B

Nombre de Jesús

Trojas 2 y 3

La Unión

Envidia

Bálsamo

El Cayo

Calpules

Trojes

Campo Rojo

Colonia Guadalupe

Comilsa

Pava

Coyol

Chorro

Centro de Sabá

Cholomeña

Suiza

Las Palmas P

alma Real

Pradera I, II, III y IV

La Standar

Habitat Monte Fresco

Uva Sureña

Elixir

Sonámbula

Mercedes

Achiote

Orica

Palos de Agua

Paguales

Ceibita Nerones

Jahuillo

Reguleto

Golondrina

Pradera

Ceibita

Palos de Agua Arriba y Abajo

Standar Fruit Co.

San Isidro

Los Pinos

La Ceiba

Los Laureles

La Lempira

Tamarindo

Manga Seca

La Occidental

Hospital Bajo Aguán

Luzón Palmeras

Tiburones

Prieta Lérida

Chiripa

Cuaca

Ceibita

La Bolsa

Hacienda Ganaderos del Norte

Cayo Sierra

Zamora

La Bolsa I y II

Escano

Los Mangos

Los Maestros

Barrio Arriba

El Centro

Barrio Cotacol

Los Laureles

Los Castaños

25 de Septiembre

Barrio Abajo

Morazán Porvenir

Carrioles

Sabana de Utila

El Tapón

Colonia 21 de Noviembre

La Curva

La Pita

La Jigua

Quebrada de Arena

Cuyulapa

Churrúsquera

La Cubana

Lorelay

Colonia 3 de Mayo

Holanda Linda

Masicales

Rio Arriba

Chacalapa

Panamá

Remolino

El Coco

Rigores

El Chorro

Aldea de Faust

Irineo

Limón

Las Pilas

La Danta

La Brea

Prado

Puente Alto

Planes

Tres Luces y Lanza (351)

Parte de Corocito

San José del Cinco

El Briche

Quebrada de Arena

Salamá

El Barro

La Arenosa

Taujica

El Novillo

La Abisinia

El Tigre

Prado Verde

Tocoa Toronjal

Doctores Salomón 1 y 2

Aurora

Alemán 1 y 2

Las Uvas

Génesis

El Centro

Municipalidad de Tocoa

La Colón 18 de Septiembre

Las Flores

Barrio Abajo

Hospital San Isidro