Norman Roy Hernández: ‘Yo no andaba buscando ningún nombramiento, me llamaron’

Yony Bustillo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El enfrentamiento entre líderes al interno del Partido Liberal lo ocasionó el nombramiento de una sola persona como parte del Junta Interventora del Registro Nacional de las Personas (RNP), Norman Roy Hernández.

EL HERALDO abordó a este personaje, que se desempeñó como gerente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) en el gobierno del expresidente Carlos Roberto Flores Facussé (1998-2002).

De forma escueta, pero con respuestas directas, afirmó que él no andaba buscando ningún puesto, a él lo llamaron y puso a disposición sus servicios. Sobre los señalamientos del presidente de Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Luis Zelaya, aseguró que no lo conoce y ni le interesa conocerlo. Aquí sus impresiones para EL HERALDO.

¿Qué opinión le merece el temblor que ha generado en el Partido Liberal su nombramiento como interventor del RNP?

Eso es asunto ya interno de ellos, yo no andaba buscando ningún nombramiento, sino que a mí de repente me llamaron para venir aquí, a mí no me interesan esas cosas.

¿Y qué mensaje le manda a los liberales que están molestos?

Que vamos a trabajar, el que está molesto que lo diga y si quieren hacer el cambio. De repente yo me voy antes de que decidan ellos que me vaya, yo soy un hombre ya grandecito.

¿No teme o no le interesa si lo expulsan del partido?

Expulsarme no me van a expulsar, yo desde los 16 años he estado en el Partido Liberal, más que muchos líderes que tiene el partido y no he hecho nada, ni robarme un centavo, ni tomar decisiones incorrectas en 80 años que tengo de edad.

¿Y a Luis Zelaya, presidente del CCEPL que está molesto, qué le dice?

Yo no sé, ni lo conozco ni me interesa, ahí que actúe con base en lo que la ley le permite, yo no lo conozco a él ni tengo interés en conocerlo.

En cuanto a la intervención, ¿qué se puede esperar la población?

Que estamos tratando de solucionar todos los problemas que hay en el Registro Nacional de las Personas, a todos nos interesa, a la población y a nosotros mismos.