Carlos Romero, subdirector del RNP: “No era correcto una suspensión y seguir devengando sueldo”

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Carlos H. Romero, subdirector administrativo del Registro Nacional de las Personas (RNP), declaró a EL HERALDO que se va con la conciencia tranquila.

Renunció, dijo, porque era preferible irse a que lo suspendieran en el cargo y seguir ganando un sueldo sin ganárselo. Junto a él también renunció el subdirector técnico, Gerardo Martínez.

El funcionario, de filiación democristiana, habló anoche con EL HERALDO sobre su salida tras el nombramiento de la Junta Interventora por parte del Congreso Nacional.



¿Por qué renunció antes de que llegue la Junta Interventora nombrada por el Congreso?

Esta fue una decisión que uno siempre consulta con su familia a raíz de todo esto que ha sucedido, de igual manera habíamos tomado una decisión de renunciar una vez que viniera la Junta Interventora y que los funcionarios lo hagan sin la presencia de nosotros. Además, vimos que no era correcto una suspensión del cargo y seguir devengando un sueldo. Esto no era muy ético y en función de eso tomamos la decisión de poner la renuncia irrevocable a parir del primero de octubre.



¿Qué expectativas de éxito le ven ustedes a la Junta Interventora?

Creemos que si es una intervención institucional el objetivo será mejorar las condiciones técnicas y administrativas del RNP. Para eso se requiere de una inversión económica y además se necesita que las personas que vayan tengan al menos un poco de conocimiento registral, tanto en lo técnico como en lo administrativo, y nosotros como exfuncionarios de la institución les deseamos los mejores éxitos.

¿Están dispuestos a apoyar a la Junta Interventora, aunque ustedes no estén en el Registro?

Si requieren de cualquier apoyo les vamos a apoyar, inclusive después del primero de octubre.



¿Ustedes aspiran a que la intervención sea más institucional que política?

Esperemos que el esfuerzo sea institucional para que la institución siga siendo de servicio público permanente. Ojalá que el Congreso haya nombrado las personas adecuadas para que asuman este reto y puedan lograr el éxito. Nosotros hicimos lo que pudimos con lo que teníamos y lo que nos daba el Estado. Hicimos buenas cosas y ahí lo van a ver ellos. Hemos tenido avances administrativa y técnicamente, y la inversión que hicimos en cuanto a la mejoría de las instalaciones y otras que quedaron en gestión. Entre estas gestiones que quedaron ahí. Estamos a la espera de que Recursos Naturales nos proporciones 21 edificaciones por un valor aproximado a los 30 millones. Técnicamente, casi todo el país está conectado.



¿Qué futuro le depara a los empleados del Registro con la llegada de la Junta interventora?

En el Registro Nacional de las Personas, como en todas las instituciones, hay gente muy valiosa, y hay gente que no. Me imagino que van a hacer un proceso de evaluación. Hay 254 personas en el Registro Nacional que están listas para jubilarse, hay que darle esos beneficios. Hay gente muy valiosa que tiene una carrera registral muy buena que hay que conservarla.



¿Regresa Carlos Romero al Tribunal Supremo Electoral?

No sabría, si requieren mis servicios, ni cosa mejor sería. Yo tengo experiencia en administración de los procesos electorales y siempre estaré a disposición si así lo requieren.