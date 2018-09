Mauricio Oliva ve difícil que se regule la reelección

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, afirmó este martes que ese poder del Estado no regulará la reelección presidencial debido a que no hay voluntad política de las fuerzas que ahí convergen.

“No creo yo y la historia me va a dar la razón, que el Congreso vaya a regular la reelección. El Congreso Nacional no va a regular la reelección y por una cosa simple y sencilla porque no existen los votos para hacerlo”, dijo a HRN. “Hay algunos valladares jurídicos. El problema de fondo es que ni el Partido Liberal ni de Libre lo van a aceptar y ellos juntos si ellos juntos llegan a 57 votos no tienen para aprobar reformas electorales”. Reconoció que el PN tiene 61 sufragios, pero tampoco les basta porque requieren el respaldo de las otras fuerzas para poder obtener mayoría calificada.

Consultado sobre si la reelección puede hacerse a través del plebiscito o referéndum consultándole al pueblo o sencillamente, si no se llega a un arreglo, quedará como está, Oliva afirmó: “Correctamente”. Más tarde en redes sociales escribió que “hablo a título personal, como Mauricio Oliva, no en nombre de mi bancada ni del Partido Nacional”.