Sobreviviente de accidente: “Estamos con vida porque Dios nos quiere”

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En una fría colchoneta de color rojo, puesta sobre una camilla oxidada, y arropado con una pequeña sábana blanca manchada de sangre, recuperó su aliento de vida el señor Óscar Navarro (71), sobreviviente del fatal accidente de la carretera CA-5 que acabó con la vida de cuatro personas.

“Estamos con vida porque Dios nos quiere mucho”, le dijo a EL HERALDO.

Tomó aire y continuó: “el muchacho (conductor) venía tranquilo, ni bolo, ni nada, si no tranquilo, lo que pasa es que no se debe viajar a medianoche ... No sé cómo venimos a fracasar, ya estábamos cerca, yo venía dormido, el golpe me despertó, después recuperé la conciencia estando aquí, no sabía dónde estaba”, indicó.

Agregó que “vengo de unos 15 años de mi sobrina en Estados Unidos, Dios nos quiere... La rastra estaba parada, había hasta conos, él vino a pegar”.

