‘Mel’ Zelaya reconoce a JOH al anunciar fórmula presidencial para 2021

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- De forma implícita, el coordinador general del partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya Rosales, está reconociendo la gestión de Juan Orlando Hernández mediante el comunicado emitido tras una reunión con sus simpatizantes en El Progreso, Yoro.

A criterio de analistas políticos consultados por EL HERALDO, la sugerencia de posponer las aspiraciones presidenciales y que la fórmula en este nivel electivo sea escogida por una votación popular o consenso hasta el 2021 es una muestra fehaciente de que la dirigencia del partido de izquierda acepta que la administración del gobernante culmina hasta un año después.

“La reelección es una realidad política a la que hay que enfrentar y Libre lo que busca es legitimar su posición y de lo que decida en enero del próximo año tendremos claro si mantiene su postura de llevar al país a una Asamblea Nacional Constituyente”, mencionó el experto Miguel Cálix.

Indicó que Libertad y Refundación no está en contra de la reelección, sino de la forma en cómo se aprobó en el país. “En este momento, tal y como están las cosas, el expresidente Zelaya no se va a lanzar -al ruedo político- porque significaría darle la razón al fallo de la Corte Suprema de Justicia y sería contraproducente no solo para su candidatura, sino también para la imagen de su partido”, enfatizó el también director ejecutivo del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD).

El domingo anterior, la organización política divulgó sus lineamientos básicos para el retorno al orden constitucional, anunciando la creación del movimiento nacional Fuera JOH/Fuera Dictadura. Además, se propuso aplazar las aspiraciones a la primera magistratura del país para alcanzar la unidad de las fuerzas de oposición.

Cálix aseguró que Libre pretende conformar una nueva alianza opositora.

Campaña

“Él (‘Mel’ Zelaya) está generando una campaña política que orbita alrededor de la posibilidad de una eventual candidatura presidencial para lo cual necesita que la reelección sea institucionalizada en el país”, consideró el analista político Raúl Pineda en entrevista a EL HERALDO.

Sostuvo que el depuesto mandatario está aceptando la conveniencia de ponerle límites a la reelección presidencial, dejando a un lado aquella posición ortodoxa de rechazo a este particular.

“Los políticos hondureños se han caracterizado no por su patriotismo o por su visión social de la política, sino por el afán de sobrevivir y pretenden como garrapatas ejercer un pretendido derecho a que el Estado los mantenga y esto los hace presentar posiciones que son eminentemente politiqueras”, planteó el exdiputado.

En relación a los futuros acuerdos entre las fuerzas de oposición, reiteró que es la única opción que tienen para obtener el triunfo en los próximos comicios.

Pineda vaticinó que hay más posibilidades de una coalición entre el excandidato presidencial del Partido Liberal, Luis Zelaya, con Salvador Nasralla, quien tiene la intención de fundar su propia institución política.

“Hay profundos resentimientos e intereses muy acentuados que dividen al Partido Liberal de Libre”, apuntó.

