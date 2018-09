Juan Orlando Hernández pide tomar acciones contra grupos que violan derechos humanos

Redacción

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- El presidente Juan Orlando Hernández pidió ayer a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tomar acciones concretas contra los grupos no armados que atentan contra los derechos humanos y la paz mundial.

El mandatario participa en la Cumbre de la Paz: Nelson Mandela, celebrada en el marco de la 73 Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, con sede en Nueva York.

Hernández reafirmó el compromiso del gobierno para luchar contra el crimen organizado. Agregó que es claro que el rol de las maras y pandillas en el crimen organizado transnacional limita los esfuerzos del Estado hacia el desarrollo sostenible.

“Por eso, no me canso de enfatizar, mientras no reconozcamos que también las maras y pandillas violentan los derechos fundamentales de las personas, nunca vamos a lograr la paz”, dijo Hernández.

Recordó que su gobierno solicitó el apoyo de Naciones Unidas para adoptar una resolución reconociendo y condenando a estos grupos como “actores no estatales armados” y con ello promover la cooperación internacional para combatirlos.

El gobernante hondureño lamentó que, a pesar de haber solicitado y contar con una Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en Tegucigalpa, “no ha tenido respuesta a su petición”.

El presidente Juan Orlando Hernández en las Naciones Unidas.



“Por lo anterior, no puedo evitar manifestar mi frustración cuando nos reunimos en estos ámbitos y manifestamos nuestros más sinceros deseos de trabajar en equipo en la construcción de la paz, pero nos falta la voluntad y la valentía para hacerlo posible. Esa misma voluntad y valentía que caracterizaba y hoy nos lleva a recordar a Nelson Mandela como uno de los más grandes héroes de nuestra historia”, subrayó.

Hizo un llamado a las Naciones Unidas para que, en el camino hacia la Agenda 2030, “adopte dicha resolución y los países miembros reconozcan que las maras y pandillas atentan cada día más contra las libertades, la democracia y la paz de los pueblos”.

Llamado

“Hacemos un llamado a los países desarrollados para que destinen más recursos a la cooperación, a la transferencia de conocimientos y tecnologías a los países en vías de desarrollo, que los recursos destinados al financiamiento de las guerras puedan traducirse en recursos destinados a ayudar a la erradicación de la violencia, la promoción de la paz, la conservación del medio ambiente y la supervivencia humana”, añadió.

El presidente Hernández alabó que la Asamblea General reconozca y exalte al líder y baluarte de la libertad y la paz mundial Nelson Mandela. Sin embargo, llamó a que el resto de la jornada -que concluye mañana- los Estados miembros de la ONU no se limiten a recordar y conmemorar a una gran persona, sino que a “tomar acciones que cambien el rumbo de la historia”.

“No podemos seguir reuniéndonos, trazando las rutas de lo que no me cabe duda nos llevaría a construir un mundo más justo, más próspero y más libre, pero sin realmente dar los pasos necesarios y tomar las acciones que correspondan para convertir ese sueño en realidad”, detalló.