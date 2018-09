Lista de sectores que estarán sin energía eléctrica este martes en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS .- La Empresa Energía Honduras (EEH) programó una nueva interrupción del servicio energético para este próximo martes 25 de septiembre de 2018.



En la mayoría de los sectores, el personal de la EEH realizará un mantenimiento general de circuitos, asimismo harán cambio de aisladores y construcción de líneas.



Distrito Central (8:00 AM a 4:00 PM)

Colonia 19 de Septiembre

Colonia San Francisco

Barrio La Soledad

Colonia Venezuela

Colonia Santa Eduvinges

Colonia 21 de Febrero

Colonia San Buena Aventura

Los Laureles

Colonia Israel Sur

Nueva Providencia

Barrio El Edén

El Retiro

Colonia Flor del Campo, zona 2



Tizatillo, Francisco Morazán (8:00 AM a 4:00 PM)

Aldea Germania

Residencial San Sebastián

Aldea Santa Rosa

Colonia Cruz Roja

Colonia Santa Rosa

Colonia Folgar

Colonia Reynel Fúnez

Residencial El Manantal



Distrito Centras (8:00 AM a 4:00 PM)

Colonia Las Brisas

Colonia Betania

Bulevar Comunidad Económica Europea

Plaza Milenium

Colonia Nueva Esperanza



Gualiqueme, Choluteca (8:00 AM a 4:00 PM)

Residencial Gualiqueme

Residencial Villa Bertilia

Colonia Villa Bertilia

Colonia Villa Real

Lamaní

Agua Caliente

Las Jaguas

Linaca

San Cristóbal



Distrito Centras (8:00 AM a 4:00 PM)

Residencial Palma Real

Colonia Godoy

Colonia Lomas del Toncontín

Colonia Satélite

´Plaza Loarque

Altos de Loarque

Aldea Loarque

Río Grande

Mármoles de Honduras

Pollos El Cortijo

Germania



Cucuyagua, Copán (8:00 AM a 4:00 PM)

Séptimo Batallón de Infantería

Municipio de San Pedro

Aldea Cartaguas

Aldea El Zapote

Aldea Capucas

Alde El Ejido

Aldea Yaunera

Aldea Boca del Monte

Municipio de Corquín

Aldea Agua Caliente

Aldea El Carrizal

Aldea Gualmel

Aldea Jimilile

Aldea Las Casitas

Aldea Potrerillos

Municipio de Belén Gualcho

Ocotepeque



El Progreso (8:00 AM a 4:00 PM)

Barrio El Barro

Colonia Castillo

Barrio San José

Colonia Emanuel 1 y 2

Colonia Suazo Córdova

Colonia Panchame

Colonia Esperanza de Jesús

Colonia Imprema

Colonia 19 de Julio

Colonia Los Laureles

Colonia Buenos Amigos

Colonia Corocolito

Colonia 12 de Junio

Colonia Juan Carias

Colonia Juventino Barahona

Colonia Primero de Marzo

Colonia Corocol 1,2 y 3

Colonia Covitral

Colonia Paredes

Colonia Española

Colonia Libertad

Colonia Berlín

Colonia Ebenezer

Colonia Sitramedys

Colonia 3 de Abril

Colonia Juan Ramón Morales

Colonia Las Golondrinas

Colonia La Pimientera

Flores de Mayo



Choloma (8:00 AM a 4:00 PM)

Colonia Victoria

Colonia López Arellano

Éxitos de Anach I, II

Colonia Las Colinas

Colonia Valle de Sula

Colonia Barnica

Colonia Santa Fe Sur

Colonia Unidad

Colonia Vista Hermosa

Colonia Las Cascadas

Colonia Lomas de Las Cascadas

Colonia Cerro Verde

Colonia Rodolfo Lozano



San Pedro Sula y La Lima (8:00 AM a 4:00 PM)

Colonia Planeta

Colonia Celeo González

Colonia Palmeras

Colonia Cerrito Lindo

Colonia Quintas El Dorado

Colonia Rivera Hernández

Colonia Central

Reparto Los Ángeles

Colonia Reparto La esperanza

Colonia Sinaí

Colonia Brisas del Sauce

Colonia San Cristóbal

Colonia Jerusalen

Colonia San Fernando II y II

Colonia 22 de Mayo

Colonia El Paraíso



Choluteca (8:00 AM a 4:00 PM)

La Danta

Colonia 7 de Mayo

Cofradía

El Esfuerzo

Los Prados

El Chaguiton

Santa Irene

Ranchería

La Cuchilla

San Bernardo

Playa Negra

Los Chorros

El Triunfo

El Carmen

Yoloran

El Cacao

Las Hormigas

Azacualpa

Ojo de Agua

Villa Nueva

El Gramal

Camaronera El Faro

Tres Piedras

La Corteza

Municipio El Triunfo

El Pacón

La Montana

Quebrada Honda

Las Marías

Nueva Concepción

Tierra Hueca

El Ángel

El Cahuano

El Cedrito

Barrio San Miguel

Colonia Araujo

Barrio El Tololo

Colonia Nueva Suyapa

Las Pilas

Cance Dulce

Colonia 4 Esquina

Guasaule

El Limon

San Benito Viejo

San Benito Nuevo

Santa Rosa

Guasimal 1 y 2

Jacalito

Altamira

Colonia Nueva Esperanza

Los Rincones

Caserío La Chorrera

Colonia 5 de Julio

Barrio El Centro

Barrio Japón

Namasigue

San José de la Landa

La Mora

San Jerónimo

Colonia San Antonio

Colonia Victoria Norte

Santa Ana

San Agustín,

San Rafael

Vuelta El Cerro

Aldea San Francisco y Zonas Aledañas.