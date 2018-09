Barrios y colonias de Honduras que no tendrán energía eléctrica este lunes 24 de septiembre

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La Empresa Energía Honduras (EEH) y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) realizarán este lunes 24 de septiembre labores de mantenimiento en varios sectores de Honduras.

Entre los sectores que serán afectados están la capital del país y San Pedro Sula, así como La Ceiba, Olancho y El Paraíso.

Listado completo de las zonas que no tendrán energía este lunes:

De 8:00 am a 4:00 pm en Distrito Central

Bulevar Juan Pablor II, Hotel Marriot, PGR, Tepeyac, Lomas de Mayab, Torre Acqua.



De 8:00 am a 4:00 pm en Yuscarán, El Paraíso

Yuscarán, Rancho Quemado, Oropoli y zonas aledañas.



De 8:00 am a 4:00 pm en Guinope, El Paraíso

Aldea San Francisco, SOS, Galeras, Lizapa, Maraita, Manzaragua, Yauyupe, Coato, Guinope, Silisgualagua, San Lucas, Apalipí, San Antonio de Flores y zonas aledañas.



De 8:00 am a 4:00 pm en San Pedro Sula

Cofradía



De 8:00 am a 4:00 pm en San Pedro Sula

Col. Laureles, Conuntry, Universidad, San José del Pedregal, El Pedregal, Res. Valle Azul, Palma Real, Hospital Mario Catarino Rivas, Torre Banpaís, UNAH-VS, Super HiperAntorcha, Escuela Europashule, Academia Amricana, CIMEQH-CAPNOR, Residencial Villas del Sol, Torremolinos, Morgue Judicial, Esc. Saint Peter, Universidad Jesús de Nazaret, compleo deportivo Antonio H. Guillén, col. Sitraalus, barrio Santa Ana, Las Acacias, Guamilito, Molino Harinero Sula, Mercado Guamilito, Hotel Honduras Plaza y Mediterráneo.

De 8:00 am a 4:00 pm en El Progreso, Yoro

Aldea El Porvenir, Aurora, Residencial La Rubí, Col. El Porvenir, AGAP, Chotepe, Rastro Municipal, Quebrada de Yoro, aldea Fuerzas Vivas, Buenos Aires, Crucitas 1,2 y 3, San José del Negrito, Brisas del Norte y de la Libertad.



De 8:00 am a 4:00 pm en El Progreso, Yoro

Col. Willian Hall, 27 de octubre, Col. Sinaí, Mendieta, 21 de mayo, Col. Montefresco, col. Carlos Roberto Reina, Pajuiles, Tulines, Las Palmas.

De 07:00 m. a 5:00 p.m. en Patuca, Juticalpa

La Laguna, Las Marías, Hacienda Cachital, Hacienda Palomal, San Fernando, Comunidad de Coyolito, Iglesia Bethel, Las Delicias, Azacualpa, El Cacao, El

Carrizal, Hacienda Las Flores, Hacienda Guevara, Aserradero Las Delicias,

Proyecto Patuca III, Campamento Patuca III, Las Colinas, Hacienda El Tarro, La

Libertad y las Camelias, El Porvenir, La Alianza, Arenas Blancas, Hidro Eléctrica

Guineo, Poncaya,Palestina, Comunidades de Apacilagua, Aguas Preciosas,

Nueva Danlí, Brisas, EL Rosario, Nueva Choluteca, Fraternidad.

De 08:00 a.m. a 1:00 p.m. en La Ceiba

Sitramacsa, Piñanza, Esquipulas, Miramar, Villa Real, Los Locutores, Policía de Transito, El Dorado, INFOP, Mercado San José, UTH, Plantel ENEE, Los Maestros, Energua, Calle 8 de Zona Mazapán hasta Banco de Occidente, Ave. La Rep. de Hotel Paris hasta Centro Penal, Ave. San Isidro de Burger King hasta Muelle Fiscal, Hotel Art Deco Bo. Inglés, Calle de El Centro Penal hasta Colegio San Isidro, Hosp. Euro-Honduras, Hosp. Centro Médico, y Zonas Aledañas.

LA CEIBA Colonias: Yesenia Castillo, Dantillo,. Villas del Carmen, Las Flores, La Ponce, Ramón Leva (Barranco Chele), San Gabriel, Leyde, Palmira, Quinta San Fernando, Villa Santa Lucía, Crila, Trejo, Los Fotógrafos, Vista al Mar, El Búfalo, Menonita, 26 de Junio, Iglesia Gran Comisión, Rodas, Curla, Aldea Armenia Bonito, Marisol 1 y 2, Villa Romana, Vista Palmira, Nueva Era, Aeropuerto Golosón, Miramontes, 15 Sep., El Confite, Villa Olímpica, Carril del 7 y 8, Col. Xochimilco, Col. Municipal, Cerrato, 1º de Mayo, y Zonas Aledañas.

LA CEIBA Ramal Escuela Palmeras, Colonias: San Isidro, Alameda, Cervecería Hondureña, Casa Blanca, Los Bomberos, Cuenca Río Cangrejal Aldeas: El Naranjo, Las Mangas, El Pital, Yaruca, Toncontín, Urraco), Colonias: Lempira, San Judas, Azcona, Margie Dip,. Suyapa, Mercedes, El Toronjal 1 y 2, Plaza Premier Toronjal, Diunsa, Hosp. Vicente Dántoni, Carretera C.A.-13 de Gas. Texaco Cangrejal hasta Hotel Emperador, Mega Plaza, y Zonas Aledañas (328) Villa del Este, Santander, Magnolia, La Pizatty (Sur), Riviera, Panayotti, Hosp. Oken´S, Bella Vista, El Sauce, Bo. La Merced (Oeste), Bo. Imán (Oeste), Bo. Potreritos, Ave. 14 de Julio de Plaza Las Banderas hasta Mercado San Isidro, Ave. San Isidro de Maxi Despensa hasta Esc. Morazán, Hosp. Medicentro, y Zonas Aledañas.

De 1:00 p.m. a 6:00 p.m. en La Ceiba, Olancho, Olanchito, Sonaguera

Los Bomberos, Res. Atlante, Los Fuertes, UNICATH Miraflores, Las Colinas, Merren, Villa H, Bo. Mejía, Col. Bantral, Bo. Independencia, Ave. Morazán de UNIPLAZA hasta La Funeraria San José, Boulevard 15 de Sep. de Cementerio Bo. Mejía hasta Esquina de Banco Central, Ave. La Rep. de Casa Rafael hasta El Parque Central, y Zonas Aledañas .

OLANCHITO Colonias y Barrios: Bo. El Centro, El Bíblico, Dionisio, San Jorge, Murillo, 25 de Nov., Valle Fresco, Ponce, 21 de Nov., 15 de Sep., Sitrabarimasa, 24 de Mayo, Guanacaste, Conquista, Mariñán, Universitaria, Los Laureles, Ramón Amaya Amador, Miraflores, Satélite, Bo. Arriba y Abajo La Torre, Hosp. Anibal Murillo Escobar; (Aldeas): Sutrasfco, Agalteca, Las Minas Aguán, El Ocote, Boca de Mame, Maloa, Trocaire, Armenia, El Cajón, El Bambú, Campo Nuevo, Tepusteca, Sitraproadasa, Balsamo Oriental, 12 de Dic., Crucete Oriental, 4 de Enero, 21 de Abril.

OLANCHO (Aldeas): La Unión, Los Encuentros, Esquipulas del Norte, Carrizal. Caisesa, El Puente, Emp. Barimasa, El Cinco y Zonas Aledañas.

SONAGUERA (Colonias y Barrios): Escano, Los Mangos, Los Maestros, Bo. Arriba, El Centro, Bo. Cotacol, Los Laureles, Los Castaños, 25 de Sep., Bo. Abajo, Morazán, Porvenir; (Aldeas): Carrioles, Sabana de Utila, El Tapón, Col. 21 de Nov., La Curva, La Pita, La Jigua, Quebrada de Arena, Cuyulapa, Churrúsquera, La Cubana, Lorelay, Col. 3 de Mayo, Holanda Linda, Masicales, Rio Arriba, Chacalapa, Panamá, Remolino, El Coco, Rigores, El Chorro, Aldea de Faust, Irineo, Limón, Las Pilas, La Danta, La Brea, Prado, Puente Alto, Planes, Tres Luces, Lanza y Zonas Aledañas.

TOCOA Aldeas: Parte de Corocito, San José del Cinco, El Briche, Corporación Dinant (Exportadora del Atlántico), Quebrada de Arena, Salama, El Barro, La Arenosa, Taujica, El Novillo, El 15, La 45, La Abisinia, El Tigre, Prado Verde; Tocoa Toronjal, Doctores, Salomón 1 y 2, Aurora, Alemán 1 y 2, Las Uvas, Génesis, El Centro, Municipalidad de Tocoa, La Colon, 18 de Sep., Las Flores, Bo. Abajo, Hosp. San Isidro, Bomberos y Zonas Aledañas.

De 6:00 p.m. a 10:00 p.m. en La Ceiba, Olanchito, Tocoa, Bonito Oriental

El Manantial, Pizzatty (Norte), Las Acacias (Este), Sierra Pina, Zelaya, Bo. Alvarado (Este), El Naranjal, Credia, Bo. La Merced (Este), Bo. Imán (Este), La Gloria, Estadio Ceibeño, La Julia, Pineda, Los Luchadores, La Isla, La Barra, Zona Viva.

LA CEIBA Calle al Muelle de Cabotaje de Gas. Uno hasta Muelle, Colonias: Villa Rosa, Génova, La Pradera, El Prado, Villas del Caribe, Villa Mary, Villas del Mar, Jardines del Este, Puerto Escondido, Bella Oriente, Los Angeles, Destacamento de la Naval, Muelle de Cabotaje, E.N.P., Astillero.

COYOLES CENTRAL, Luz y Esperanza, Nerones, Palo Verde, Limones A y B, Nombre de Jesús, Trojas 2 y 3, La Unión, Envidia, Balsamo, El Cayo, Calpules, Trojes, Campo Rojo, Col. Guadalupe.

OLANCHITO Aldeas: Carril, Coyoles Medina, Tejeras, Santa Bárbara, Tacualtuste, El Nance, San Dimas, San Juan, Arenal, Teguajal, El Potrero, San Lorenzo, San Marcos, Savana, (344) SABA Colonias y Barrios: Comilsa, Pava, Coyol, Chorro, Centro de Sabá, Cholomeña, Suiza, Las Palmas, Palma Real, Pradera I, II, III y IV, La Standar,. Habitat, Monte Fresco, Coop. Sabá; (Aldeas): Uva Sureña, Elixir, Sonámbula, Mercedes, Achiote, Orica, Palos de Agua, Paguales, Ceibita Nerones, Jahuillo, Reguleto, Golondrina, Pradera, Ceibita, Palos de Agua Arriba y Abajo, Standar Fruit Co. (Empacadoras, Nerones, Copete I y II, Bohemia).

ISLETAS Standar Fruit Co. (Empacadoras, Guanacaste, La Paz, y Santa Inés).

TOCOA (Barrios y Colonias): San Isidro, Los Pinos, La Ceiba, Los Laureles, La Lempira, Tamarindo, Manga Seca, La Occidental, Dippsa, Texaco Basha, Hosp. Bajo Aguán (Privado) (Aldeas): Luzón Palmeras, Tiburones, Prieta, Lérida, Chiripa, Cuaca, Ceibita, La Bolsa, Hacienda Ganaderos del Norte, Cayo Sierra, Zamora, La Bolsa I y II.

BONITO ORIENTAL, Carbonales, La Esperanza, La Polla, Antigual, El Plantel, Machones, Gas. Uno Bonito, El Feo, Plantaciones de Standar Fruit Co., Francia, Limoncito, Limón, Farallones, Icoteas y Zonas Aledañas.