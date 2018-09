Consensos sobre el TSE, RNP y amnistía, primeros resultados

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los cambios que se pretenden hacer en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y Registro Nacional de las Personas (RNP), así como la aprobación de una amnistía por medio de la cual saldrán en libertad las personas capturadas en el marco de las manifestaciones políticas, son los primeros acuerdos a los que están llegando los políticos en el diálogo nacional.

Estos temas consensuados en las mesas instaladas bajo el patrocinio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) serán anunciados la próxima semana y posteriormente remitidos al Congreso Nacional, que tiene la última palabra para darle carácter legal a los acuerdos.

Fuentes vinculadas a este proceso de conversaciones revelaron a EL HERALDO los temas sobre los cuales hay acuerdos preliminares aunque ninguno de los integrantes de las mesas ha querido revelar detalles de los primeros avances, mucho menos el representante en Honduras de la ONU, Igor Garafulic.

“Yo anticiparía, y me gustaría, que la próxima semana ellos mismos puedan anunciar cuáles son las dos o tres iniciativas que van a presentar al Congreso”, reveló Garafulic al terminó de la última reunión celebrada antenoche en las instalaciones de Chiminike.

“Me indican todos que van avanzando y trabajando bien y que pronto van a haber anuncios”, añadió Garafulic. Pero no solo serán tres, sino hasta cuatro los consensos, según adelantó a EL HERALDO Antonio García, representante de la corriente política de Salvador Nasralla.



“Se podría hacer un anuncio para unos tres o cuatro temas, no solo el de la amnistía, sino que aprovechar de manera más impactante y mencionar tres o cuatro acuerdos, el lunes vamos a discutir cuáles son esos temas que podremos adelantar”, refirió García.

Consenso total

Aunque aún no hay un consenso absoluto sobre el tema amnistía, las partes buscan una salida política a este caso en virtud de que el Partido Nacional argumenta que en Honduras no hay presos políticos porque los detenidos están acusados por delitos comunes por haber participado supuestamente en los saqueos al comercio y provocar daños a la infraestructura pública y privada.

Pero la amnistía no beneficiará a todos los involucrados en la crisis política, según lo conoció en su última sesión el Comité de Diálogo Político, este caso recibió el nivel de alzada al no encontrar consenso en la mesa de Derechos Humanos. “Los militares y los policías dijeron que ellos no la necesitan y si algún policía o militar es acusado que vaya a los tribunales, que ahí se defienda y que salga culpable o inocente”, expresó Antonio García, el representante de Nasralla.

Sobre la intervención en el RNP hay consenso sobre la necesidad de intervenirlo, no así en quiénes deben formar parte de la Comisión Interventora. El sector gobierno quiere que la formen Alianza Patriótica, Partido Nacional y Partido Liberal, mientras que este instituto político demanda que en vez de Alianza Patriótica entre Libre.