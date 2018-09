Urgen a revisar el modelo de concesión en Honduras

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ser más vigilantes de los contratos que se realizan por medio de las Asociaciones Público Privadas (APP), recomendó Carlos Chinchilla, miembro de la sociedad civil. Explicó que, en primera instancia, el gobierno debe hacer las cosas bien y optar por una auditoría permanente a la Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada (Coalianza).

“Lo correcto es iniciar revisando el modelo que utiliza Coalianza para la planificación y concesión de los proyectos”, aseguró.

Chinchilla argumentó que “el otro tema es que el gobierno debe abrir más estos proyectos a la observación de la ciudadanía, eso va ir mejorando si se unifica con la población, si se sigue con la desconfianza con la información, van a seguir los problemas”, advirtió.

Sobre el fracaso en el Corredor Turístico, aseguró que se trató en primera instancia de “un problema de socialización, se debe llegar a un punto de acuerdo”. Chinchilla apuntó a que las modificaciones en los contratos con Coalianza se han convertido “en un negocio para algunas empresas privadas”.

Recomendó que al momento de iniciar un proyecto primero “la planificación debe hacerse con suma responsabilidad, segundo que las modificaciones sean justificadas, no como se ha venido estilando que queda a criterio de las compañías, supervisoras, contratistas y no hay entes del Estado para certificar”. Explicó que en proyectos realizados en la carretera a Intibucá, el Hospital Policlínico de Siguatepeque y el tramo Jícaro Galán-Santa Elena se realizaron cambios por un monto de 700 millones de lempiras, “cuántas obras no se pudieron haber realizado con ese dinero”.