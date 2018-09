Cortes de energía eléctrica programados para el jueves 13 de septiembre en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Varias zonas de Honduras permanecerán sin fluido eléctrico el jueves 13 de septiembre debido a la programación de labores de mantenimiento.



Las autoridades de la Empresa Energía Honduras (EEH) y de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunciaron la suspensión temporal del servicio de electricidad a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales.

A continuación le detallamos los sectores que no tendrán servicio de energía eléctrica:



Jueves 13 de septiembre de 8:00 am a 4:00 pm en el Distrito Central

Ciudad Lempira, Arturo Quezada, Nueva España, El Pantanal, El Retiro, Israel Norte, San Buena Ventura, Col. Arcieri, Ramón Amaya Amador, Arturo Betancourt, Col. Montes de Bendición, Col. San Francisco, Monte Los Olivos, Jerusalén y zonas aledañas.



Jueves 13 de septiembre de 8:00 am a 4:00 pm en el Distrito Central

Barrio Las Crucitas, col. La Trinidad, Centro de salud Las Crucitas, Parte barrio Bella Vista, col. Obrera y zonas aledañas.



Jueves 13 de septiembre de 8:00 am a 4:00 pm en el Distrito Central

Col. 19 de septiembre, San Francisco, La Soledad, Venezuela, Santa Eduviges, 21 de febrero, San Buena Aventura, Los Laureles, Israel Sur, Nueva Providencia, El Edén, El Retiro y Flor del Campo zona 2.



Jueves 13 de septiembre de 8:00 am a 4:00 pm en El Chiflón, Valle

Aldea El Chiflón, Las Balitas, Las Mesas, San Francisco de Coray, Aldea Cerro Grande, Las Vegas, La Libertad, San Miguelito, Alubarén, Reitoca, Curarén, San Marcos de Curarén.





Jueves 13 de septiembre de 8:00 am a 4:00 pm en Santa Cruz de Yojoa, Taulabe, San José de Comayagua, San Pedro Zacapa

Aldea de Agua Azul Sierra, Santa Lucia, San Bartolo, Monteverde, Horconsitos, Cerro Azul, El Chaguite, Huerto El Edén, Barsovia, Palmichal, La Angostona, San José de Comayagua, Las Delicias, Jaitique.



Jueves 13 de septiembre de 8:00 am a 4:00 pm en San Pedro Sula

Barrio Concepción, Barrio Santa Anita



Jueves 13 de septiembre de 8:00 am a 4:00 pm en Choloma, Cortés

Gildan y aldea Río Nance, Bijao, Río Blanquito, Aldea El Rancho, Las Flores, Terrazos del Norte, Zoli de Honduras, Invex, Tecno Supplier, Coinsu.



Jueves 13 de septiembre de 8:00 am a 4:00 pm en San Pedro Sula

Col. San José V, Montefresco, Jerusalén, Villa Ernestina, Guillen, Res. Villa Olímpica, col. Perfecto Velásquez, Brisas de Merendón, Miguel Angel, Estadio Olímpico, Jopafer, Edificio CSJ.



Jueves 13 de septiembre de 8:00 am a 4:00 pm en Puerto Cortés

El Bum, Col. López Bonilla, El Sofoco, Meroa, Col. Colman, El Guayabal, Honducaribe, Toloa, Empalme, La Garrobera, Nola, Kele Kele, Manacalito, Tibombo, Nisperales, Savoy, Tapón de los Oros, Guanacastales, Nueva Ticamaya, La Pava, La Bolsa, Kilómetro 6 y zonas aledañas.



Jueves 13 de septiembre de 8:00 am a 4:00 pm en El Progreso, Yoro

Buenas Vista, Las Chumbas, Naranjo Chino, Zoo Naranjo Chino, Monterrey, Palos Blancos, Voluntades Unidos, Col. Emanuel 1 y 2, Col. Corocolito, Esperanza de Jesús, Col. Buenos Amigos, Juventino Barahona, Primero de Marzo, Corocol, Covitral, La Española, Juan Ramón Morales, Las Golondrinas, La Pimientera, Flores de Mayo.

Jueves 13 de septiembre de 08:00 a.m. a 1:00 p.m. en La Ceiba

Colonias: Sitramacsa, Piñanza, Esquipulas, Miramar, Villa Real, Los Locutores, Policía de Transito, El Dorado, INFOP, Mercado San José, UTH, Plantel ENEE, Los Maestros, Energua, Calle 8 de Zona Mazapán hasta Banco de Occidente, Ave. La Rep. de Hotel Paris hasta Centro Penal, Ave. San Isidro de Burger King hasta Muelle Fiscal, Hotel Art Deco Bo. Inglés, Calle de El Centro Penal hasta Colegio San Isidro, Hosp. Euro-Honduras, Hosp. Centro Médico, y Zonas Aledañas.

OLANCHITO Colonias y Barrios: Bo. El Centro, El Bíblico, Dionisio, San Jorge, Murillo, 25 de Nov., Valle Fresco, Ponce, 21 de Nov., 15 de Sep., Sitrabarimasa, 24 de Mayo, Guanacaste, Conquista, Mariñán, Universitaria, Los Laureles, Ramón Amaya Amador, Miraflores, Satélite, Bo. Arriba y Abajo La Torre, Hosp. Anibal Murillo Escobar; (Aldeas): Sutrasfco, Agalteca, Las Minas Aguán, El Ocote, Boca de Mame, Maloa, Trocaire, Armenia, El Cajón, El Bambú, Campo Nuevo, Tepusteca, Sitraproadasa, Balsamo Oriental, 12 de Dic., Crucete Oriental, 4 de Enero, 21 de Abril.

OLANCHO (Aldeas): La Unión, Los Encuentros, Esquipulas del Norte, Carrizal. Caisesa, El Puente, Emp. Barimasa, El Cinco y Zonas Aledañas.

TOCOA (Barrios y Colonias): San Isidro, Los Pinos, La Ceiba, Los Laureles, La Lempira, Tamarindo, Manga Seca, La Occidental, Dippsa, Texaco Basha, Hosp. Bajo Aguán (Privado) (Aldeas): Luzón Palmeras, Tiburones, Prieta, Lérida, Chiripa, Cuaca, Ceibita, La Bolsa, Hacienda Ganaderos del Norte, Cayo Sierra, Zamora, La Bolsa I y II, Zonas Aledañas.

SONAGUERA (Colonias y Barrios): Escano, Los Mangos, Los Maestros, Bo. Arriba, El Centro, Bo. Cotacol, Los Laureles, Los Castaños, 25 de Sep., Bo. Abajo, Morazán, Porvenir; (Aldeas): Carrioles, Sabana de Utila, El Tapón, Col. 21 de Nov., La Curva, La Pita, La Jigua, Quebrada de Arena, Cuyulapa, Churrúsquera, La Cubana, Lorelay, Col. 3 de Mayo, Holanda Linda, Masicales, Rio Arriba, Chacalapa, Panamá, Remolino, El Coco, Rigores, El Chorro, Aldea de Faust, Irineo, Limón, Las Pilas, La Danta, La Brea, Prado, Puente Alto, Planes, Tres Luces, Lanza.

Jueves 13 de septiembre 2018 de 1:00 a 6:00 p.m. en La Ceiba

LUGARES: (308) LA CEIBA Colonias: Los Bomberos, Res. Atlante, Los Fuertes, UNICATH Miraflores, Las Colinas, Merren, Villa H, Bo. Mejía, Col. Bantral, Bo. Independencia, Ave. Morazán de UNIPLAZA hasta La Funeraria San José, Boulevard 15 de Sep. de Cementerio Bo. Mejía hasta Esquina de Banco Central, Ave. La Rep. de Casa Rafael hasta El Parque Central.

LA CEIBA Colonias: El Manantial, Pizzatty (Norte), Las Acacias (Este), Sierra Pina, Zelaya, Bo. Alvarado (Este), El Naranjal, Credia, Bo. La Merced (Este), Bo. Imán (Este), La Gloria, Estadio Ceibeño, La Julia, Pineda, Los Luchadores, La Isla, La Barra, Zona Viva, y Zonas Aledañas.

LA CEIBA Calle al Muelle de Cabotaje de Gas. Uno hasta Muelle, Colonias: Villa Rosa, Génova, La Pradera, El Prado, Villas del Caribe, Villa Mary, Villas del Mar, Jardines del Este, Puerto Escondido, Bella Oriente, Los Angeles, Destacamento de la Naval, Muelle de Cabotaje, E.N.P., Astillero y Zonas Aledañas.

OLANCHITO Aldeas: Carril, Coyoles Medina, Chorreras, Tejeras, Santa Bárbara, Tacualtuste, El Nance, San Dimas, San Juan, Arenal, Teguajal, El Potrero, San Lorenzo, San Marcos, Savana y Zonas Aledañas.

SABA Colonias y Barrios: Comilsa, Pava, Coyol, Chorro, Centro de Sabá, Cholomeña, Suiza, Las Palmas, Palma Real, Pradera I, II, III y IV, La Standar,. Habitat, Monte Fresco, Coop. Sabá; (Aldeas): Uva Sureña, Elixir, Sonámbula, Mercedes, Achiote, Orica, Palos de Agua, Paguales, Ceibita Nerones, Jahuillo, Reguleto, Golondrina, Pradera, Ceibita, Palos de Agua Arriba y Abajo, Standar Fruit Co. (Empacadoras, Nerones, Copete I y II, Bohemia), y Zonas Aledañas.

TOCOA Aldeas: Parte de Corocito, San José del Cinco, El Briche, Corporación Dinant (Exportadora del Atlántico), Quebrada de Arena, Salama, El Barro, La Arenosa, Taujica, El Novillo, El 15, La 45, La Abisinia, El Tigre, Prado Verde; Tocoa Toronjal, Doctores, Salomón 1 y 2, Aurora, Alemán 1 y 2, Las Uvas, Génesis, El Centro, Municipalidad de Tocoa, La Colon, 18 de Sep., Las Flores, Bo. Abajo, Hosp. San Isidro, Bomberos y Zonas Aledañas.

Jueves 13 de septiembre 2018 de 6:00 p.m. a 10:00 p.m. en La Ceiba

Colonias: Yesenia Castillo, Dantillo,. Villas del Carmen, Las Flores, La Ponce, Ramón Leva (Barranco Chele), San Gabriel, Leyde, Palmira, Quinta San Fernando, Villa Santa Lucía, Crila, Trejo, Los Fotógrafos, Vista al Mar, El Búfalo, Menonita, 26 de Junio, Iglesia Gran Comisión, Rodas, Curla, Aldea Armenia Bonito, Marisol 1 y 2, Villa Romana, Vista Palmira, Nueva Era, Aeropuerto Golosón, Miramontes, 15 Sep., El Confite, Villa Olímpica, Carril del 7 y 8, Col. Xochimilco, Col. Municipal, Cerrato, 1º de Mayo, y Zonas Aledañas.

LA CEIBA Ramal Escuela Palmeras, Colonias: San Isidro, Alameda, Cervecería Hondureña, Casa Blanca, Los Bomberos, Cuenca Río Cangrejal Aldeas: El Naranjo, Las Mangas, El Pital, Yaruca, Toncontín, Urraco), Colonias: Lempira, San Judas, Azcona, Margie Dip,. Suyapa, Mercedes, El Toronjal 1 y 2, Plaza Premier Toronjal, Diunsa, Hosp. Vicente Dántoni, Carretera C.A.-13 de Gas. Texaco Cangrejal hasta Hotel Emperador, Mega Plaza, y Zonas Aledaña.

LA CEIBA Colonias: Villa del Este, Santander, Magnolia, La Pizatty (Sur), Riviera, Panayotti, Hosp. Oken´S, Bella Vista, El Sauce, Bo. La Merced (Oeste), Bo. Imán (Oeste), Bo. Potreritos, Ave. 14 de Julio de Plaza Las Banderas hasta Mercado San Isidro, Ave. San Isidro de Maxi Despensa hasta Esc. Morazán, Hosp. Medicentro y Zonas Aledañas.

COYOLES CENTRAL, Luz y Esperanza, Nerones, Palo Verde, Tierra Blanca, Limones A y B, Nombre de Jesús, Trojas 2 y 3, La Unión, Envidia, Balsamo, El Cayo, Calpules, Trojes, Campo Rojo, Col. Guadalupe, (345) ISLETAS Standar Fruit Co. (Empacadoras, Guanacaste, La Paz, y Santa Inés).

BONITO ORIENTAL, Carbonales, La Esperanza, La Polla, Antigual, El Plantel, Machones, Gas. Uno Bonito, El Feo, Plantaciones de Standar Fruit Co., Francia, Limoncito, Limón, Farallones, Icoteas, y Zonas Aledañas.

Jueves 13 de Septiembre 2018 de 12:00 m. a 2:00 p.m. en Comayagua

Col- San Miguel, Tantuaje, Villas Universitarias, CURC, Unilever, Alimentos Maravilla, Aldea Las Mesas Y Flores, San Nicolás, Los Mangos, Puente San José, Las Mercedes, El Higuito, Rancho Chiquito, Palmerola, Chestnut Hill, San Nicolás, Palillos, Los Mangos, Villa de San Antonio, Yarumela. Flores, Represa El Coyolar, El Rodeo, La Pirámide, IAGSA, El Trapichito. Generadora Aurora, Generadora SISA, Planes, Las Pavas, Pule, San José, Pueblo Viejo, Santa María , Gualazara, Santiago De Puringla, Llano De La Cruz, Orovila, Huertas, Hornitos, La Laguna, La Cumbre, Chinacla,La Florida, La Piedrona, Opatoro, San Miguelito,Guajiquiro, San Miguel, El Palmar, Valle de Ángeles, Suyapa , La Florida, Estancias, Guajiquiro, El Pinar, Quilitos, San Juan Guajiquiro, La Guacamaya, El Pedernal, Guascotoro, Las Delicias, Florida, San José ,Las Pilas, Chinacla, Barrio Nuevo, Nuevo Paraíso, Sigamane, Marcala, El Cerron, Las Tranquitas, Las Crucitas, Morazán, El Batallón, Bo. San Rafael, La Victoria, El Chiflador, Santa Cruz, El Tablón, Chusmuy, Guanizales, Medina, Yarula, Santa Elena, Sabanetas, Pasamonos, Nahuaterique, Al Bailadero, El Lavatorio, San Pedro. Santa Rosita, Wise, Corral De Piedras, Hidroeléctrica Corral de Piedras, Santa Catarina, La Esperanza, Intibucá, Yamaranguila, El Cerron, San Marcos de La Sierra, El Sirin, El Horno,Concepción. Jiquilaca, Llano Grande, Los Palones, Camasca, El Carmen, El Guayabal, San Juan De Dios, San Isidro, San Bartolo, San Antonio, La Caridad, Magdalena, San Juan Troncozo, Los Pozos, Los Horcones, Santa Lucia, Las Marías, Las Aradas, Bañaderos, El Barreal El Espino, San Pablo, El Barrancon, Palacios, La Ceibilla, San Juan, Puringa, El Sitio, La Raya O El Divisadero, San Marcos, Santa Ana Colomoncagua, Santo Domingo, San Antonio De Vados, San Antonio Intibucá, El Rosario, San Esteban, Barrios Lourdes, Col. Tres Caminos, Brisas De Altamira, Piedras Bonitas Sur, San Blas, Arriba, Los Jasminez, 21 de Abril, Vista del Valle, Nueva Esperanza, Jardines De Capiro, Miravalle, Aldeas Capiro, La Guadalupe, Cerro La Oki, La Harris, Colonia Geranios, Generadora Zinguizapa, Santa Lucia, Barrio Torondon, Ivan Betancourt, La Jaguita, El Paraíso, El Matasano, La Ceibita, El Sitio, El Ciruelo, Res. Manantial, Club Campo de Golf , Liconas, Ajuterique, Lejamani, Ciudad La Paz: Hosp.Roberto Suazo Córdoba, Hos. Enrique Aguilar Cerrato. Alcaldía Municipal de La Paz, Banco Atlántida, Banco de Occidente, Plaza Montecristo, Hospital y Clínica Montecillos, R.N.P., MANSUCOPA, Plaza Elena de Carias, Casa de la Cultura, Palacio Judicial de La Paz, Iglesia Los Dolores, Escuela Ramon Rosa, Escuela Manuel Bonilla, Distribuidores Molineros, Iglesia Santidad, Supermercado El Pueblo, ECO GRUPO.SA, Iglesia Interdenominal, Escuela Dionisio de Herrera, Iglesia de Dios Pentecostal, Escuela Adelina Martínez, Filtro de Agua SANAA, Iglesia Católica La Ermita, Escuela Francisco Varela, Supermercado Starline, Jefatura de Transito, Kínder Alicia de Alvir, Hospital y Clínica La Paz, Cane, San Sebastián, Humuya, Lamaní,Tepanguare, El Astillero, Aldea Pacheco, Piedra Parada, Guachipilin. Concepción de Soluteca, San Pedro Tutule, El Naranjo, Las Limas, Agua Fría, Las Moras, Los Mangos, El Matasano, Quilaperque, La Peñita y Zonas Aledañas.