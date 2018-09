Honduras: En secundaria hay 22,878 alumnos mayores de edad

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Aunque la ley impide que jóvenes mayores de edad cursen estudios en la jornada matutina y vespertina, la realidad es otra en el sistema educativo.



Datos del Sistema de Administración de Centros Educativos (SACE) revelan que actualmente un total de 22,878 estudiantes mayores de edad comparten salones de clases con estudiantes menores de edad.



La Ley Fundamental de Educación Nacional detalla en su capítulo II que la edad máxima para estar en el sistema educativo es 17 años, las personas que no lograron ingresar en la edad que corresponde deben de estar en programas educativos alternos para adultos.



A pesar de esta normativa siempre hay personas matriculadas en las jornadas matutina y vespertina, cuando según la ley deben de estar en programas educativos que se adecúen a sus edades o en la jornada nocturna.



La experta en enseñanza de adultos, Belinda Barjum, comentó que “es de mucha importancia dividir la educación para adultos a la secular por el hecho que son diferentes los enfoques, son personas con diferentes problemas a los que puede tener un niño o adolescentes”.



Según los datos a los que tuvo acceso EL HERALDO, hay alumnos mayores de edad matriculados desde séptimo grado hasta último de diversificado.



En el grado donde más se acentúa la matrícula de estudiantes mayores de edad es en décimo con un total 5,540 alumnos en este año.



“La educación de un adulto debe de ser aprender-haciendo, muy diferente a la de un adolescente al que se le da el material y él debe de prepararse para un examen”, detallo Barjum.



En Honduras hay programas especiales para la educación de adultos como ser: el Programa de Alfabetización y Educación Básica de Jóvenes y Adultos de Honduras (Pralebah), Programa Nacional de Alfabetización (PNA), Centro de Cultura Popular, entre otros.



Barjum explicó que “se corre el peligro de que los adolescentes sean influenciados por las personas adultas”.



En los últimos cuatros años las autoridades de educación no han podido disminuir la presencia de personas mayores de edad en las jornadas que no deben de estar; según los datos del SACE, se han matriculado 144,759 estudiantes. El total de los alumnos en el sistema educativo es de 1.9 millones.