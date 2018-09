Presentan denuncia para que se investigue artículo 82 de la Ley Orgánica del Congreso

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Frente Parlamentario de Apoyo a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih) presentó una denuncia ante el Ministerio Público (MP) para que se investigue la interpretación del artículo 82 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional.



Esta normativa permite que un proyecto de ley que ha sido aprobado y ratificado entre nuevamente en debate para hacer algún tipo de correcciones o modificaciones.



"Desde nuestro punto de vista es totalmente ilegal, es un procedimiento que se presta a muchas arbitrariedades, de hecho ya hay algunos diputados proponiendo nuevos artículos para proyectos que ya fueron aprobadas no solamente en esta legislatura sino de la pasada, entonces uno dice cómo es posible que sometan a 128 diputados a una posible delito de abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionarios", afirmó el diputado Jari Dixon Herrera



Sin embargo, el parlamentario aclaró que le denuncia no va dirigida a alguien en específico, sino a que se investigue esa moción de reconsideración, porque no es posible que una proyecto aprobado regrese al Legislativo para agregarle más artículos o quitarles.