Angie Reyes Gúnera: "Quiero ayudar a Honduras a que supere sus problemas"

Álvaro Mejía

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Visionaria, elocuente y aplicada en sus clases son algunas de las cualidades de la niña originaria de Colón que presidió el Congreso Infantil 2018 y cuya aspiración es ayudar al crecimiento del país.

Se trata de Angie Michelle Reyes Gúnera, quien al haber sido diputada infantil también desea que Honduras renazca como el ave fénix de sus cenizas que son todos los problemas que agobian a la nación.



“Generalmente los líderes son hombres, entonces hay que dejar eso y empezar como dicen la liberación de la mujer, porque las mujeres también somos muy inteligentes y fue un verdadero honor ser la presidenta del Congreso Infantil 2018, representando a todas las niñas de Honduras”, manifestó a EL HERALDO.



Reyes Gúnera tiene 14 años, es la mayor de tres hermanos y cursa el octavo grado en el centro de educación básica Raissa Vanessa Castro Zúniga de San Pedro Sula. Con una mirada fija, entre sonrisas y muy convincente, contestó las siguientes preguntas:

¿Qué la motivó a participar en esta edición del Congreso Infantil?

Lo que me motivó es que como soy la hermana mayor mi deber es darle el ejemplo a mis hermanos y quiero que ellos también sean unos grandes niños y que en unos años, cuando tengan mi edad, ya puedan estar sentados aquí donde estuve yo y también porque abre puertas.

¿Cuáles son sus pasatiempos?

En mi tiempo libre me gusta leer, también escuchar música y escribir; estaba escribiendo unas historias, pero al final no las terminé de escribir. Mi sueño es publicar un libro de mi vida y ya tengo algo más que agregarle a mi libro, que sería esta experiencia.

Lea además: Al menos 16,000 agentes listos para dar seguridad en desfiles patrios

¿Cuál es su clase favorita y la que menos le gusta?

Mi clase favorita es matemáticas y es algo bueno porque yo ya estoy pensando en la universidad y quiero sacar ingeniería en sistemas y diseño gráfico.

Mi clase menos favorita es la educación física porque soy pésima en los deportes y no me gusta eso; prefiero estar leyendo un libro que salir a correr.

¿Aspiraría en el futuro a un cargo de elección popular?

No, la verdad no, yo quiero tener mi propia empresa, mi propio negocio; un puesto así no me gustaría, siento que no tengo el porte para eso.

¿Qué piensa de la violencia que está afectando a los estudiantes y centros educativos?

Es algo lamentable, que no debería de darse ni estar pasando en el país porque nadie tiene el derecho de decidir si una persona merece vivir o morir.