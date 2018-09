Zonas de Honduras que sufrirán cortes de energía eléctrica el lunes 3 de septiembre

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Varias colonias y residenciales de Honduras permanecerán sin fluido eléctrico el lunes 3 de septiembre debido a la programación de labores de mantenimiento.



Las autoridades de la Empresa Energía Honduras (EEH) anunciaron la suspensión temporal del servicio de electricidad en las líneas NCO-L364, VNU-L391, NCO-L365, LPT-L204, SMT-L284, SFE-L228, a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales.

A continuación le detallamos los sectores que no tendrán servicio de energía eléctrica:



De 8:00 AM a 4:00 PM en el Distrito Central

Colonia Superación

Colonia Gracias a Dios

Colonia Espíritu Santo

Colonia Santa Cecilia

El Carrizal

Colonia Cantarero López

Colonia Lincoln

Colonia Nuevos Horizontes

Los Centenos

Jardínes del Norte

Colonia Lomas del Norte

Colonia Brisas del Norte

Laguna de El Pedregal

Zonas aledañas salida al norte

Colonia Smith

Colonia San Juan Bosco

Colonia Divino Paraíso

Colonia Ulloa

Colonia Nueva Capital

Colonia Mary Flake de Flores

Colonia José Duarte #1

Nueva Danlí



De 8:30 AM a 4:30 PM en Quimistán, Santa Bárbara

Quimistán

El Ciruelo

La Flecha

Pinalejo

La Ceibita

Petoa

Pueblo Nuevo

El Virrey

Azacualpa

Ingenio Chumbagua

De 8:00 AM a 4:00 PM en El Progreso

Colonia Shalom

Colonia Sinaí

Colonia Colinas de Suiza

El Milagro

Ingenio Santa Matilde

Colonia Democracia

Omonita

De 8:00 AM a 4:00 PM en San Pedro Sula

Colonia San Luis

Colonia La Paz

Colonia Pastor Zelaya

Barrio Cabañitas

Colonia Montefresco

Colonia Valle de Sula

Barrio San Francisco

Colonia La Unión

Colonia Islas del Progreso

Colonia Flor del Valle

Barrio Cabañas

Colonia Rápalo

Aguas de San Pedro



De 8:00 AM a 4:00 PM en La Lima

Colonia Planeta

Colonia Céleo González

Colonia Palmeras

Colonia Cerrito Lindo

Colonia Independencia

Colonia Quintas El Dorado

Colonia Rivera Hernández

Colonia Central

Reparto Los Ángeles

Colonia Reparto La Esperanza

Colonia Sinaí

Colonia Brisas del Sauce

Colonia San Cristóbal

Colonia Jerusalén

Colonia San Fernando I, II etapa

Colonia 22 de Mayo

Colonia Paraíso